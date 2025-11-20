El país de Sudamérica que no celebra la Navidad: cuál es y por qué no se festeja

Esta festividad, tan familiar para muchas personas, no figura como una fecha destacada en el calendario oficial de esta nación por un curioso motivo.

Los ciudadanos de gran parte de los países de Sudamérica están acostumbrados a ver resaltados en el calendario los 24 y 25 de diciembre por la llegada de la Navidad. Sin embargo, hay una nación que no celebra este día tradicional que reúne millones de familias en todo el mundo.

Si bien esta festividad es de celebración casi obligada en casi todos los rincones del mundo, existen naciones que no reconocen oficialmente estas fechas.

¿Cuál es el país de Sudamérica donde no se celebra la Navidad?

En ese sentido, Uruguay la eliminó de su calendario oficial hace más de 100 años. En su lugar, el país vecino festeja el “Día de la Familia”, en el marco de un esfuerzo deliberado por separar el Estado de cualquier influencia religiosa.

¿Por qué Uruguay no celebra la Navidad?

La Navidad fue retirada del calendario oficial de Uruguay en el año 1919, cuando se concretó una temprana y conflictiva separación Iglesia Católica-Estado, asumiéndose una Nación laica, ya que es el territorio que dispone de mayor cantidad de personas no religiosas de América Latina.

Este cambio también abarcó otras celebraciones cristianas, como el día de Reyes o Semana Santa, que pasaron a llamarse “Día de los Niños” y “Semana de Turismo”, respectivamente.

Más allá de Sudamérica: el otro país que no celebra Navidad

En el caso de Corea del Norte, se limitó la celebración desde 2016, cuando su líder Kim Jong-un, pensó que era conveniente censurar reuniones relacionadas con el alcohol, canto o entretenimiento que agrupara personas. La medida no fue tomada directamente contra la Navidad, pero tras ser tomada, la festividad cristiana pasó a ser prohibida.

Por más de que Uruguay haya eliminado oficialmente su reconocimiento, la Navidad sigue siendo motivo de reunión y festejo para sus habitantes, quienes comparten con familiares y amigos, sin contemplar las tradiciones cristianas.