Tour de la Copa del Mundo. Foto: Prensa Coca Cola

En el marco del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, los hinchas argentinos tendrán la oportunidad de acercarse al Trofeo Original.

La promoción para acceder a los ingresos estará vigente desde el 19 de enero de 2026 hasta el 18 de febrero de 2026 a las 09:00hs y podrán participar las personas mayores de 18 años, sin obligación de compra.

Para participar, los interesados deberán registrarse en: https://www.coca-cola.com/ar/es/offerings/copa-mundial-de-la-fifa-2026/trophy-tour completar sus datos personales, validar su correo electrónico y aceptar las Bases y el Aviso de Privacidad.

El registro es obligatorio y se permite una participación por día, siempre que el participante no haya resultado potencial ganador previamente. El sitio informará de manera inmediata si el participante resulta potencial ganador.

El premio consiste en la posibilidad de acceder a dos entradas digitales en formato QR para asistir al Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola, que se realizará el 20 de febrero de 2026 en La Rural.

Asimismo, quienes no resulten ganadores por esta vía podrán acceder a entradas a través de las acciones y promociones de los socios participantes en Argentina, que incluyen a Shell, Axion, McDonald’s, Pedidos Ya y Rappi.

La Copa del Mundo. Foto: REUTERS

Las entradas podrán canjearse hasta el 18 de febrero de 2026, eligiendo entre 10 franjas horarias disponibles, comprendidas entre las 09:00hs y las 19:00hs, sujetas a disponibilidad al momento del canje.

La iniciativa busca acercar a los fans al corazón de la acción, ofreciéndoles la posibilidad de vivir una experiencia única junto al Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.