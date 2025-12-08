Damián Betular lanzó sus turrones para Navidad con sabores únicos: cuánto cuestan y qué variedades trae

Turrones para Navidad de Damián Betular. Foto: Betular Pâtisserie.

La nueva colección navideña de Damián Betular volvió a despertar entusiasmo entre sus seguidores y entre quienes disfrutan de la pastelería de alta gama, especialmente en esta época del año en la que los sabores festivos cobran protagonismo.

Aunque el pan dulce suele ser la estrella de cada temporada, este año la atención se centró en su línea de turrones, que rápidamente se posicionó entre los productos más deseados de la Navidad 2025. ¿Cuánto cuesta y de qué sabores vienen?

Cuánto cuestan los turrones de Damián Betular

Se trata de tres propuestas elaboradas con chocolate de excelente calidad y combinaciones pensadas al detalle, creadas para un público que busca algo diferente y exclusivo. Cada turrón tiene un precio de $28.000, lo que los ubica dentro del segmento premium del mercado navideño argentino.

Las tres versiones de turrones de Betular

La primera variante combina chocolate caramelizado, gianduja de nueces pecanas, una pâte de fruit de frambuesa y un crocante del mismo fruto rojo. Es una propuesta que juega con contrastes de sabor y textura, ideal para quienes disfrutan de productos sofisticados donde conviven dulzura, acidez y frescura.

La segunda opción está dirigida a los fanáticos de los sabores intensos. Lleva chocolate semiamargo, gianduja de maní y un toque de caramelo salado, que aporta un equilibrio entre lo dulce y lo salado y potencia la profundidad del chocolate. Es el turrón más poderoso de la colección.

El tercero apuesta por una impronta más clásica: chocolate con leche, gianduja de avellanas y trozos de cookies, una combinación pensada para quienes prefieren algo más tradicional, pero sin renunciar al sello artesanal del chef.

Además de los turrones, Betular sumó a la colección una pieza especial: El Cascanueces de chocolate, una figura de 200 gramos hecha con chocolate con leche, gianduja y crocante de pistachos. Se vende a $54.000 y está pensado como un regalo de lujo para estas fiestas.

Con esta nueva propuesta, Damián Betular vuelve a demostrar su búsqueda por productos de edición limitada, cuidados en cada detalle y con un equilibrio entre diseño, técnica y sabores que apuntan a cerrar el año con un toque de dulzura y distinción.