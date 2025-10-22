La novedad de Betular Pâtisserie: cuánto cuesta el helado artesanal de la icónica pastelería

Damián Betular amplía su propuesta en Devoto con una nueva línea de cremas heladas. Cuáles son sus sabores y cómo comprarlos.

Helados de Betular Foto: Instagram betular.patisserie

La elegancia, el sabor y la creatividad son cosas que definen sin dudas a la pastelería de Damián Betular. Y lejos de quedarse atrás con las propuestas, decidió redoblar la apuesta lanzando su propia línea de helados artesanales.

En Betular Pâtisserie, el encantador local ubicado en Mercedes 3900, en el corazón de Villa Devoto, se suma esta opción a su vitrina irresistible, con el sello indiscutible del chef pastelero más querido del país. Quienes ya conocen su estilo, saben que él está en cada detalle: desde el sabor del helado, hasta su presentación y los amados toppings.

Helados de Betular Foto: Instagram betular.patisserie

La llegada del helado artesanal a la pastelería de Betular es toda una experiencia e invita a los comensales a probar este manjar que atrae a chicos y a grandes. El producto mantiene la impronta del chef: combinaciones suaves, intensas y perfectamente equilibradas. Una tentación ideal para quienes buscan algo dulce sin resignar calidad ni sofisticación.

Cuánto salen los helados de Betular: los nuevos favoritos de los amantes de la mesa dulce

Al probar la novedad en la pastelería, los comensales no se equivocan: Betular lo vuelve a lograr. No solo por la calidad del helado (cremoso, delicado, con sabores auténticos), sino también por la armonía que mantiene con toda la propuesta pastelera del local. Su valor es de $7.500, se sirve en el formato vasito y está disponible en dos sabores: helado de vainilla con chocolate blanco y helado de frambuesa con crema de pistacho.

Helados de Betular Foto: Instagram

Pero más allá del helado, Betular Pâtisserie es un paseo obligado para los fanáticos del buen gusto. Sus vitrinas ofrecen pequeñas obras de arte comestibles, en donde conviven la técnica francesa con sabores bien argentinos.

Algunos imperdibles:

Tarta de maracuyá y chocolate blanco , con base crocante y un equilibrio perfecto entre dulzura y acidez.

La clásica Saint Honoré , reversionada con crema chiboust, masa hojaldre y choux.

Tarta de manzana caramelizada , un guiño a la tradición con un toque moderno.

Texturas de chocolate , para los que nunca se cansan del cacao.

El alfajor XL, que ya se convirtió en un ícono de la casa.

Helados de Betular Foto: Instagram betular.patisserie

Betular Pâtisserie sigue consolidándose como uno de esos espacios donde cada visita se convierte en una experiencia. Con la incorporación del helado artesanal, suma una nueva tentación a una carta que ya destaca por su nivel, creatividad y elegancia.