Cómo es y cuánto cuesta la Rosca de Pascua de Damián Betular:

Rosca de Pascua de Betular Foto: Copilot AI por Canal 26

El reconocido pastelero Damián Betular presentó su propuesta para Semana Santa 2026 con una colección de huevos de pascua que no pasó desapercibida así como también una deliciosa rosca de pascua muy particular con sabores tradicionales que prometen enamorar a cualquier paladar.

En el marco de Semana Santa 2026, Betular Pâtisserie volvió a captar la atención con una propuesta que combina lujo, técnica pastelera y sabores intensos, donde la rosca de Pascua se consolida como una de las grandes protagonistas de la temporada. Como se retiran con previa reserva, ya hay 5 días con stock agotado y 4 días restantes.

Pascuas 2026 en Betular Pâtisserie. Foto: Betular Pâtisserie.

Cómo es la Rosca de Pascua de Betular

La Rosca de Pascua 2026 de Betular Pâtisserie se presenta como una reinterpretación sofisticada del clásico pascual, bajo el nombre de Rosca Suisse. Está elaborada con una masa inspirada en la pastelería francesa y rellena con crema pastelera de chocolate, chips de chocolate y dulce de leche, una combinación intensa y equilibrada que refuerza el perfil gourmet característico de la marca. Es una pieza pensada para disfrutar fresca, con una textura aireada y un sabor profundo que la diferencia claramente de las versiones tradicionales.

Rosca de pascua Foto: Betular Patisserie

El producto se comercializa exclusivamente por preventa online, con fechas de retiro programadas entre el 28 de marzo y el 5 de abril, y con stock limitado por día, lo que resalta su carácter artesanal y cuidado. Desde Betular recomiendan conservarla entre 18 °C y 20 °C y consumirla dentro de las 24 horas para apreciar plenamente sus cualidades. Además, la rosca contiene TACC, lácteos y frutos secos, información clave para consumidores con restricciones alimentarias.

Rosca de pascua Foto: Betular Patisserie

Los huevos de Pascua de Damián Betular este 2026

Huevo Chico - $40.000:

Peso: 250 g

Ingredientes: huevo de chocolate con leche, relleno de grageas de almendras bañadas en chocolate.

Huevo Chico - Betular Pâtisserie. Foto: Betular Pâtisserie.

Huevo Mediano - $80.000:

Peso: 600 g

Ingredientes: huevo de chocolate con leche, relleno de praline crocante de avellanas y grageas de chocolate y almendras.

Huevo Mediano - Betular Pâtisserie. Foto: Betular Pâtisserie.

Huevo Grande - $150.000:

Peso: 1000 g

Ingredientes: huevo de chocolate con leche, relleno de praline crocante de avellanas y grageas de chocolate almendras.

Huevo Grande - Betular Pâtisserie. Foto: Betular Pâtisserie.

¿Dónde se encuentra Betular Pâtisserie y cuáles son sus horarios?

El local gastronómico Betular Pâtisserie se encuentra ubicado en la calle Mercedes 3900, en el barrio de Villa Devoto. Abre todos los días de 9 a 20:30 horas.

Para retirar los pedidos de las Roscas de Pascua es necesario reservar un horario en la web por temas de stock y disponibilidad.