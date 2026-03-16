Pascuas 2026 en Betular Pâtisserie. Foto: Betular Pâtisserie.

El reconocido pastelero Damián Betular presentó su propuesta para Semana Santa 2026 con una colección de huevos de pascua que no pasó desapercibida.

Su pastelería Betular Pâtisserie, ubicada en Villa Devoto, ofrece huevos de pascua con sabores tradicionales que prometen enamorar cualquier paladar.

Los precios oscilan entre los $40.000 y los $150.000, según el tamaño. Además, la propuesta incluye una rosca de pascua hecha con crema pastelera de chocolate, chips de chocolate y dulce de leche por $45.000. Este último producto se venderá únicamente por preventa online a través del sitio web oficial, y podrá ser retirado del 28 de marzo al 5 de abril, con stock limitado por día.

Rosca de pascua - Betular Pâtisserie. Foto: Betular Pâtisserie.

Los huevos de Pascua de Damián Betular este 2026

Huevo Chico - $40.000:

Peso: 250 g

Ingredientes: huevo de chocolate con leche, relleno de grageas de almendras bañadas en chocolate.

Huevo Chico - Betular Pâtisserie. Foto: Betular Pâtisserie.

Huevo Mediano - $80.000:

Peso: 600 g

Ingredientes: huevo de chocolate con leche, relleno de praline crocante de avellanas y grageas de chocolate y almendras.

Huevo Mediano - Betular Pâtisserie. Foto: Betular Pâtisserie.

Huevo Grande - $150.000:

Peso: 1000 g

Ingredientes: huevo de chocolate con leche, relleno de praline crocante de avellanas y grageas de chocolate almendras.

Huevo Grande - Betular Pâtisserie. Foto: Betular Pâtisserie.

¿Dónde se encuentra Betular Pâtisserie y cuáles son sus horarios?

El local gastronómico Betular Pâtisserie se encuentra ubicado en la calle Mercedes 3900, en el barrio de Villa Devoto. Abre todos los días de 9 a 20:30 horas.