Distinto al tradicional: cuánto cuesta el pan dulce hecho por Donato De Santis y qué ingredientes lleva

Pan dulce de Donato De Santis. Foto: Instagram @cucinaparadisoba

En la temporada navideña, las mesas argentinas se llenan de sabores clásicos. Entre ellos, el pan dulce siempre ocupa un lugar destacado. Este año, Donato De Santis, reconocido chef italiano y jurado de MasterChef Celebrity, propone su propia versión del clásico navideño, que combina su sello personal con una receta inspirada en la tradición italiana.

Más allá de su precio, su panettone se destaca por la atención a los detalles, la calidad de los ingredientes y la elaboración artesanal, convirtiéndose en una opción gourmet para quienes buscan un producto diferente y exclusivo.

Cuánto cuesta el pan dulce de Cucina Paradiso, el restaurante de Donato De Santis

El pan dulce de Donato De Santis se ofrece bajo el sello de Cucina Paradiso, la cadena de restaurantes del chef. Con 750 gramos, esta delicia tiene un valor de $29.990.

Pan dulce de Donato De Santis. Foto: Instagram @cucinaparadisoba

Esta propuesta no solo refleja la mirada gastronómica del chef, sino que también se convierte en un regalo ideal para la temporada, gracias a su packaging cuidado y edición limitada, pensado para destacar en la mesa navideña.

Dónde conseguir el pan dulce de Donato De Santis

Las sucursales de Cucina Paradiso en Buenos Aires son los puntos de venta donde se puede adquirir esta delicia:

Soldado de la Independencia 851, Cañitas

Centro Comercial Nordelta, nuevo local en Nordelta

Pacheco de Melo 1865, Recoleta

Armenia 1610, Palermo

Bahía Blanca 4073, Devoto

Av. Pedro Goyena 1054, Caballito

Pan dulce de Donato De Santis. Foto: Instagram @cucinaparadisoba

Pan dulce vs. panettone

Lo que diferencia a este panettone del tradicional pan dulce argentino es, principalmente, su textura y su sabor. Mientras que el pan dulce local suele ser más compacto y abundante en frutas secas, la versión de De Santis apuesta por una masa más liviana y aireada, lograda gracias a un proceso de fermentación prolongado y el uso de masa madre.

Qué ingredientes lleva el pan dulce de Donato De Santis

La receta incluye harina especial, manteca de primera calidad, frutas confitadas seleccionadas y un delicado perfume de cítricos, logrando un equilibrio perfecto entre suavidad y sabor.

Pan dulce de Donato De Santis. Foto: Instagram @cucinaparadisoba

Cada detalle de la elaboración es cuidado para mantener la tradición italiana del panettone, sin perder de vista la identidad gastronómica argentina. Así, se ofrece una alternativa que no reemplaza al pan dulce clásico, sino que lo complementa, brindando a los comensales una experiencia diferente.

La presentación también juega un papel fundamental. Cada pieza viene envuelta en un packaging cuidadosamente diseñado, pensado tanto para lucir en la mesa navideña como para convertirse en un obsequio gastronómico de alto nivel.

Pan dulce de Donato De Santis. Foto: Instagram @cucinaparadisoba

Con esta propuesta, Donato De Santis pone en valor la combinación de tradición, calidad e innovación. La mezcla de técnicas artesanales, inspiración italiana y productos seleccionados crea una versión del panettone que se diferencia del clásico argentino.