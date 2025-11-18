Pan dulce y panettone no son lo mismo: las diferencias clave para reconocerlos en Navidad y Año Nuevo

Aunque muchas veces se suelen usar como sinónimos, la realidad es que son preparaciones distintas. Te contamos cómo reconocerlos.

Pan dulce de Pertutti. Foto: Instagram @pertuttiresto

Las Fiestas de fin de año son el momento perfecto para salir de la rutina y disfrutar de comidas distintas. Es una época donde las tradiciones se hacen presentes, y, sin duda, todos estamos esperando ese momento especial para brindar, cuando finalmente aparece el bendito pan dulce.

Este clásico de la mesa dulce navideña puede prepararse con una variedad de ingredientes, como frutos secos, chocolate, frutas abrillantadas o incluso relleno de crema pastelera, entre otras versiones. Cada año, surgen nuevas propuestas que sorprenden al paladar y le dan un giro a la receta original, haciendo que el pan dulce siga siendo un delicioso favorito de la temporada.

Pan dulce del Güerrín. Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Símbolo de la pastelería italiana, su origen está envuelto en leyendas que combinan romance y tradición. Según una de las historias más populares, nació en el siglo XV en Milán, cuando Ughetto Atellani, un joven noble, se enamoró de Adalgisa, la hija de un humilde panadero. Para ganarse la aceptación de su familia, Ughetto se hizo pasar por aprendiz y creó una receta innovadora con azúcar, manteca, huevos y frutas confitadas, ingredientes poco comunes en esa época.

Y si de comidas navideñas hablamos, algo muy común es confundir el pan dulce con el panettone, ya que tienen un aspecto muy parecido. Sin embargo, son dos preparaciones distintas que hay que saber diferenciar en la mesa. ¿Cómo saber cuál estoy comiendo?

Pan Dulce Havanna. Foto Instagram Havanna

Cómo diferenciar el pan dulce del panettone

Si bien se usan como sinónimos, no son lo mismo, ya que tienen distintas preparaciones. En primer lugar, el panettone se diferencia del pan dulce porque se hace 100% con masa madre y lleva chaucha de vainilla.

Además, se hace con yemas solamente, por eso es de miga amarilla, mientras que, el pan dulce se hace con claras y yemas, por lo que su miga es más blanca.

El panettone es una masa esponjosa y liviana, con una miga aireada y suave. Tradicionalmente, contiene cáscara de naranja, pasas rubias o chips de chocolate, según la variedad.

Pan dulce del Güerrín. Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Otra de sus diferencias radica en la altura. El panettone es más alto y esponjoso, mientras que el pan dulce es bajo y compacto y la miga tiende a ser más firme.

En conclusión, el panettone es más ligero y esponjoso, mientras que el pan dulce es más denso y con un sabor más intenso, pero ambos son un delicioso clásico de las celebraciones navideñas.