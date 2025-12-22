Imperdibles: los 5 mejores juegos de mesa para regalar en Navidad y compartir tiempo en familia

Lejos de las pantallas y cerca del encuentro, los juegos de mesa vuelven a ser protagonistas en Navidad. Con opciones para todas las edades y presupuestos, la Inteligencia Artificial seleccionó los cinco mejores juegos para regalar y fomentar la diversión, el trabajo en equipo y la sana competencia durante las fiestas.

Los juegos de mesa, un gran regalo para hacer en Navidad. Foto: Unsplash.

La Navidad, ese momento especial del año para compartir en familia y disfrutar de su compañía, también es un espacio ideal para hacer regalos a los seres más queridos y, a veces, esos regalos puede ser una buena excusa para fomentar el compañerismo, el trabajo en equipo y también la sana competencia que los juegos de mesa representan.

Es que en épocas navideñas, los juegos de mesa son una opción ideal para regalar, dado que fomentan el encuentro, la diversión en familia y el tiempo compartido lejos de las pantallas.

Juegos de mesa, una opción ideal para regalar en Navidad. Foto: Unsplash.

Y por supuesto, existen alternativas para todas las edades, gustos y presupuestos. Se le preguntó a la Inteligencia Artificial (IA) cuáles son los mejores cinco juegos de mesa para regalar en Navidad, y esto respondió.

Los 5 mejores juegos de mesa para regalar en Navidad

Estos son los cinco mejores juegos de mesa para regalar en Navidad, con opciones que combinan estrategia, risas y aprendizaje:

Uno

Un clásico infaltable en cualquier hogar. Uno es ideal para chicos, adolescentes y adultos, y se aprende en pocos minutos.

Edad recomendada : desde 6 años

Cantidad de jugadores : 2 a 10

Ideal para : familias y reuniones numerosas

Motivo para regalarlo: es económico, dinámico y nunca aburre

El UNO, el juego de mesa más recomendado para jugar entre varias personas. Foto: Unsplash.

Jenga

Este juego de habilidad y pulso es perfecto para romper el hielo y generar risas.

Edad recomendada : desde 6 años

Cantidad de jugadores : 1 o más

Ideal para : encuentros familiares y fiestas

Motivo para regalarlo: combina tensión, diversión y simplicidad

El jenga, uno de los juegos más interactivos y divertidos que existen. Foto: Unsplash.

Monopoly

Uno de los juegos de mesa más populares del mundo. Monopoly invita a comprar, vender y administrar dinero ficticio.

Edad recomendada : desde 8 años

Cantidad de jugadores : 2 a 6

Ideal para : fanáticos de la estrategia y la negociación

Motivo para regalarlo: es un clásico que atraviesa generaciones

El Monopoly, un clásico de todos los tiempos. Foto: Unsplash.

Dixit

Un juego creativo que estimula la imaginación y la interpretación de imágenes.

Edad recomendada : desde 8 años

Cantidad de jugadores : 3 a 6

Ideal para : quienes disfrutan de juegos tranquilos y artísticos

Motivo para regalarlo: promueve la creatividad y la comunicación

TEG (o juegos de estrategia similares)

Un juego de estrategia y conquista que requiere planificación y toma de decisiones.

Edad recomendada : desde 10 años

Cantidad de jugadores : 2 a 6

Ideal para : adolescentes y adultos

Motivo para regalarlo: desarrolla el pensamiento estratégico y la paciencia

El TEG, un gran juego de estrategia. Foto: Unsplash.

Consejos para elegir el juego de mesa ideal como regalo

Antes de comprar, conviene tener en cuenta algunos aspectos clave:

La edad de quien lo va a recibir

La cantidad de personas con las que suele jugar

El tiempo promedio de duración de cada partida

El nivel de dificultad del juego

¿Por qué regalar juegos de mesa en Navidad?

Regalar un juego de mesa no solo es un obsequio entretenido, sino también una propuesta para crear recuerdos. Entre sus principales beneficios se destacan: