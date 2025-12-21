Cena de Navidad: tips para prevenir la resaca y cómo contrarrestar los excesos de comida en los festejos de fin de año

Es clave tener en cuenta algunos consejos para prevenir la resaca y pasar unas fiestas sin dolor de panza ni cabeza.

Cómo prevenir la resaca después de Navidad. Foto: Freepik

Con la llegada de la cena de Nochebuena, la mesa familiar suele llenarse de platos abundantes, bebidas y largas horas de festejo. En ese contexto, no es raro que el 25 de diciembre, en plena Navidad, más de uno amanezca con resaca. Por eso, resulta clave tener en cuenta algunos consejos para prevenirla.

Ya sea por haber comido en exceso, por tomar algunas copas de más o simplemente porque algo cayó pesado, saber cómo cuidarse es fundamental para empezar bien el día —y las fiestas— sin arrastrar las consecuencias de los excesos.

Consejos para no tener resaca el 25 de diciembre. Foto: Freepik

5 consejos para prevenir la resaca en las fiestas de fin de año

1- Hidratarse bien

El alcohol puede deshidratar el cuerpo, contribuyendo a la sensación de resaca. Antes, durante y después de las celebraciones, es importante asegurarse de mantener una hidratación constante. Alternar entre bebidas alcohólicas y agua para reducir la deshidratación y ayudar a tu cuerpo a procesar el alcohol de manera más efectiva.

2- Alimentarse de forma saludable

Ingerir alimentos antes de consumir alcohol puede ralentizar la absorción del mismo en el cuerpo. Optar por comidas balanceadas y ricas en carbohidratos antes de la celebración para ayudar a minimizar los efectos de la resaca al día siguiente. Evitar consumir alcohol con el estómago vacío.

Cómo evitar la resaca en las fiestas de fin de año. Foto: Freepik

3- Limitar el consumo de alcohol

Esta es la gran clave para prevenir la resaca. Establecer límites claros para uno mismo y evitar las bebidas alcohólicas de alta graduación. Conocer tus límites y optar por disfrutar de la celebración sin excesos.

4- Evitar bebidas azucaradas

Las gaseosas y los cócteles cargados de azúcar pueden agravar la resaca. Optar por bebidas más ligeras y naturales. Agua con limón o soda con hielo son opciones refrescantes que minimizan el contenido de azúcar.

5- Descanso

Planificar la celebración de Navidad teniendo en cuenta la importancia del descanso. El cansancio puede intensificar los efectos de la resaca. Intentar mantener una rutina de sueño adecuada antes y después de la celebración para que tu cuerpo pueda recuperarse eficientemente.