La Birra Bar fue distinguida en Dubái como la mejor hamburguesería del mundo. Foto: @labirrabar

La gastronomía argentina da que hablar en todo el mundo. La Birra Bar el restaurante nacido en Boedo en el año 2001, pero que ya se extendió a distintos puntos del país e incluso alrededor del globo, ganó el premio a la mejor hamburguesa del mundo en el Dubai Burger Championship.

Se trata de otra coronación de gloria para la cultura argentina, y la tercera estrella conseguida por la casa de comidas, que también fue reconocida como la mejor hamburguesa en Estados Unidos y ganó el galardón como embajadora de la Argentina por la distinción Marca País.

Lo cierto es que, a pesar del los logros internacionales, La Birra Bar mantiene su esencia de origen y sigue siendo un lugar accesible para todos los tipos de bolsillos gracias a su variedad de platos. Algunas se centran en los mejores aspectos de la tradicional hamburguesa, mientras que se enfocan en ofrecer una experiencia más gourmet, pero siempre protegiendo el legado de la casa.

Hamburguesa de La Birra Bar. Foto: Instagram @labirrabar

Cuánto cuesta comer en La Birra Bar

La hamburguesa Shackie, una de las buques insignia del lugar, tiene un costo de $14.800 en su versión simple. Contiene, además de la carne, salsa Shackie, queso cheddar, panceta y pickled jalapeño. Pueden añadirse uno o dos medallones más de carne, con un valor de $19.000 y $23.200 respectivamente.

Hamburguesa de La Birra Bar. Foto: Instagram @labirrabar

Dentro de las hamburguesas más tradicionales, una cheeseburger, vale $12.000, con opciones dobles y triples por $16.200 y $20.400

Si nos inclinamos por variedades más premium, está la “Only Fans”, que incluye dos medallones de 120 gramos de carne con provoleta, cheddar, emmental, crispy onion, panceta y salsa stacker. Cuesta $23.000.

Hamburguesa de La Birra Bar. Foto: Instagram @labirrabar

Sin embargo, la opción más cara es la Provoline Monterrey triple, que incluye triple carne, provoleta, emmental, cheddar, guacamole y jalapeños, y tiene un valor de $31.400.

Cabe destacar que el plato ganador del premio Dubai Burger Championship, no puede probarse en Argentina. Las sucursales del bar no lanzaron el producto en el mercado local.

Se trata de la Crispy Dubai. La fórmula que arrasó en los Emiratos Árabes Unidos contiene el blend de tres cortes de carne que la marca usa habitualmente. El pan es famoso “pan de nube” que se volvió un emblema de la hamburguesería y una de las particularidades fue la utilización de un queso cheddar color blanco, que los diferencia del paradigma estadounidense.

La prestigiosa hamburguesa Crispy Dubai de "La Birra Bar". Foto: Instagram @labirrabar

Además, tiene cebollas fritas bien crocantes, trufas y un chimichurri que pone en valor la cultura argentina.

“Estamos elaborando una recreación exacta del producto que tendrá nuestras carnes habituales en vez de Wagyu. Estimamos que tendrá el precio promedio de nuestros productos”, anticipa Cocchia, el fundador del bar.

“Gracias a todos por el apoyo, por organizar un evento de semejante magnitud. Somos campeones”, escribieron en su cuenta de Instagram desde la casa de comida argentina.