Pelo largo; corte de pelo; hombre. Foto: Grok.

El comienzo del 2026 llega marcado con un giro inesperado en la moda masculina, ya que el cabello corto será una tendencia que deberán dejar atrás. Tras años de estilos dominados por cortes prolijos y de líneas rígidas, es hora de cambiar. La novedad no responde solo a una cuestión estética, sino también a la búsqueda de mayor comodidad y autenticidad en la imagen personal.

Los nuevos cortes de pelo remiten a décadas pasadas, especialmente a los años 90, pero reinterpretados con una mirada mucho más trendy. La idea, es replicar aquellos estilos que alguna vez estuvieron de moda y adaptarlos a una estética mucho más funcional y equilibrada.

Corte de pelo de hombre que estará de moda

En este contexto, este año se priorizará el volumen, las terminaciones desmechadas y con movimiento. Además, muchos de estos looks se destacan por su bajo mantenimiento, lo que los convierte en opciones prácticas para la rutina diaria sin resignar estilo ni personalidad.

Los cortes de pelo en tendencia para hombres en 2026

Mullet moderno

Esta versión renovada del clásico ochentoso conserva su espíritu disruptivo, pero con una estética más sofisticada. Los laterales se presentan más prolijos y las transiciones entre las distintas zonas del cabello son más armónicas. El volumen en la parte trasera sigue siendo el rasgo distintivo, aunque ahora aparece equilibrado por una estructura más cuidada, lo que lo vuelve más versátil y compatible con las tendencias actuales.

Corte de pelo hombre. Foto: Pinterest.

Shaggy

El shaggy se consolida como la opción ideal para quienes buscan un look relajado y con movimiento. Su principal característica es el acabado desmechado, que potencia la textura natural del pelo y realza especialmente las ondas. Lejos de la perfección geométrica, este corte apuesta por la fluidez y la irregularidad como valor estético, dando como resultado una imagen espontánea y con fuerte personalidad.

Corte de pelo largo masculino Foto: Pinterest

Media melena texturizada

Ubicada entre el pelo corto y el largo, la media melena texturizada destaca por su enorme versatilidad. Permite múltiples formas de peinado según la ocasión: con más volumen, más pulida o con un acabado natural. Es una alternativa ideal para quienes buscan un cambio visible sin llegar a una transformación radical, y para quienes valoran la flexibilidad dentro de su imagen cotidiana.