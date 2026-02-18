Como revitalizar el pelo después del verano Foto: Freepik

El verano es, sin dudas, una de las estaciones más exigentes para el pelo, ya que el intenso sol, el cloro de la pileta, la sal del mar y los lavados frecuentes pueden llegar a resecarlo, dejarlo opaco y hasta sin movimiento. Por eso, muchas personas apuestan a cambios drásticos post temporada, para intentar recuperar su cabellera el resto del año.

Para los grandes estilistas, la clave no está en transformar radicalmente el look, sino en hacer algunos pequeños ajustes estratégicos. Un corte de pelo natural que acompañe la textura y el color con la luz pueden llegar a revitalizar el pelo de inmediato e incluso rejuvenecer a la persona sin necesidad de intervenciones agresivas.

Antes de que llegue el otoño, recomiendan optar por propuestas que aporten dinamismo y brillo, respetando la identidad de cada persona. Estas son las opciones que marcan tendencia esta temporada.

Corte y color post verano: las claves para mantener un cabello saludable todo el año

Estos cortes de cabello son ideales para quienes quieren conservar el largo pero sumar ligereza. Las capas bien distribuidas alivian el peso, permiten que el pelo se mueva con naturalidad y aportan volumen sin alterar demasiado la estructura del corte. Entre los tres looks más pedidos se encuentran los siguientes:

Bob descontracturado

El clásico corte a la altura de la mandíbula o apenas por debajo se actualiza con puntas desfiladas y textura natural. Es fresco, versátil y aporta un marco favorecedor al rostro.

Clavicut relajado

A la altura de la clavícula, este corte intermedio es uno de los más elegidos. Funciona tanto en pelo lacio como ondulado y ofrece un equilibrio perfecto entre practicidad y estilo.

Corte Clavicut Foto: pexels

En verano, la luz es protagonista. Por eso, los tonos plenos y oscuros ceden lugar a colores que aportan dimensión y brillo. Los tonos rubios cálidos y dorados dominan la temporada, ya que generan el efecto glowy en la cara y potencian la luminosidad natural del cabello, especialmente en pieles de subtono cálido. Sin embargo, otros recomendados son:

Castaños con reflejos miel o caramelo

Mantienen la naturalidad de la base pero suman profundidad y movimiento gracias a destellos sutiles.

Balayage suave

Las transiciones delicadas continúan vigentes. Este degradé natural crea un efecto de mayor volumen y requiere menos mantenimiento.

Cobrizos luminosos

En versiones suaves, aportan personalidad y sofisticación sin endurecer los rasgos.

El enfoque del verano 2026 prioriza la salud capilar. Acompañar la forma natural del pelo —ya sea lacio, ondulado o con rulos— evita daños innecesarios y realza su belleza propia. Complementar el corte y el color con hidrataciones profundas, productos con protección UV y recortes periódicos ayuda a mantener el brillo durante toda la temporada.