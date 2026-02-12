Adiós para siempre al frizz y las puntas florecidas:

Peinados para dormir y cuidar el pelo Foto: Freepik

Cuidar el cabello es muy importante para su crecimiento y la salud del cuero cabelludo. Por eso, es primordial prestar atención durante todo el día, incluso mientras dormimos. Durante la noche, el pelo queda expuesto a la fricción constante con la almohada, a los movimientos involuntarios y otros factores que podría debilitarlo, pero afortunadamente, existen peinados para minimizar daños.

Sin productos costosos ni rutinas eternas, un simple peinado correcto antes de acostarse puede marcar la diferencia, generando un aspecto brillante, suave y sin frizz al otro día. Además, las fundas de seda ayudarán al cabello a minimizar la fricción con la tela, evitando así también su desgaste.

Peinados para dormir y cuidar el pelo Foto: Freepik

Los especialistas coinciden en un punto clave: un peinado para dormir no tiene que ser prolijo ni estético. Su función es proteger la fibra capilar, minimizar la fricción y evitar la tensión en el cuero cabelludo mientras la persona descansa, sobre todo si su pelo es largo.

Cuáles son los peinados recomendados para evitar el frizz y el quiebre

Trenzas flojas

Son una de las opciones más elegidas. Ayudan a evitar que el cabello se enrede durante la noche, reducen el frizz y, como beneficio extra, dejan ondas suaves y naturales al despertar. Es importante que sean sueltas para no generar tirantez.

Peinados para dormir y cuidar el pelo Foto: Freepik

Rodete bajo relajado

Ideal para cabellos largos. Mantiene el pelo recogido sin aplastarlo ni forzarlo, siempre que se sujete con una scrunchie o un elástico de tela que no lo marque.

Rodete alto o “pineapple”

Recomendado para cabello rizado u ondulado. Se realiza con una cola alta y floja en la coronilla. Esta técnica ayuda a conservar la forma del rizo y evita que se aplaste contra la almohada.

Peinados para dormir y cuidar el pelo Foto: Freepik

Cola baja floja

Una alternativa rápida y práctica para controlar el cabello y reducir la formación de nudos, siempre evitando ajustar demasiado el elástico.

Claves para potenciar el peinado nocturno

Más allá del recogido que elijas, hay pequeños gestos que hacen la diferencia:

Cepillá antes de recogerlo: desenredá con un cepillo de púas comenzando de medios a puntas y luego hacia la raíz. Esto evita nudos y quiebres durante la noche.

No ajustes de más: los recogidos deben ser flojos. La tirantez genera tensión en el cuero cabelludo, deja marcas y puede debilitar la fibra capilar.

Evitá gomas metálicas: optá por scrunchies o elásticos de tela que no enganchen ni rompan el cabello.

Usá fundas de satén o seda: estos materiales reducen la fricción, ayudan a controlar el frizz y mantienen la hidratación natural del pelo.

Aplicá un hidratante liviano: un aceite ligero o crema sin enjuague mejora la textura y facilita el peinado al día siguiente.

Otro cuidado clave es no acostarse con el cabello húmedo, ya que la fibra capilar se encuentra frágil y está más propensa al quiebre. Además, la humedad prolongada puede afectar la salud del cuero cabelludo.

Cabello lacio, belleza capilar. Foto: Freepik.

Durante la noche se genera un ambiente cálido y húmedo que favorece la proliferación de hongos y bacterias, lo que puede provocar picazón, caspa o inflamación. Por eso, antes de dormir es importante asegurarse de que el cabello esté completamente seco, ya sea al aire o con secador (siempre utilizando protector térmico).

Pequeños cambios en tu rutina nocturna pueden transformar cómo se ve y se siente tu pelo cada mañana. Porque decirle adiós al frizz empieza, muchas veces, antes de apoyar la cabeza en la almohada.