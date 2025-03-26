El pueblito de Buenos Aires ideal para disfrutar de un rico asado que no es Carlos Keen ni Tomás Jofré: dónde queda

Este sitio, ubicado a 1 hora y 20 de la Ciudad de Buenos Aires, es perfecto para las personas que buscan descansar un fin de semana y disfrutar de un buen plato de comida.

Diego Gaynor, pueblo de Buenos Aires. Foto: Instagram @g.e.lewin.pueblos.y.rurales

Si sos de las personas que busca un destino alejado de los clásicos pueblitos como Tomás Jofré o Carlos Keen, Diego Gaynor es el ideal para una escapada de fin de semana.

Está ubicado a 1 hora y 20 de la Ciudad de Buenos Aires y este rincón de Exaltación de la Cruz tiene naturaleza, historia y propuestas gastronómicas para disfrutar de un rico almuerzo.

Diego Gaynor, pueblo de Buenos Aires. Foto: Instagram @licpiter

Nacido en los alrededores de la estación del Ferrocarril Central Argentino, el pueblo sigue conservando su esencia ferroviaria. En la actualidad, su estación se convirtió en un museo.

El lugar tiene locales gastronómicos donde se pueden encontrar bebidas y sándwiches elaborados en el momento, además es un punto de encuentro de ciclistas y ciudadanos que recorren el lugar en busca de tranquilidad y naturaleza.

Diego Gaynor, pueblo de Buenos Aires. Foto: Instagram @exaltaciondelacruz_1735

La gastronomía de Diego Gaynor

Las parrillas y pastas caseras que ofrece el pueblo son el principal atractivo para las personas de buen comer. Los visitantes pueden disfrutar de deliciosos cortes de carne, empanadas, pastas y postres clásicos.

Costillar al asador, matambre de cerdo al limón y escabeches caseros son los platos que más salen. Además, disponen de un menú con diez variedades de postres. Este restaurante está abierto solo los fines de semana y feriados, con reserva previa y si el clima ayuda.

Diego Gaynor, pueblo de Buenos Aires. Foto: Instagram @licpiter

Además, en el pueblito Diego Gaynor también hay otros sitios donde se pueden degustar ravioles de queso azul y salmón, sorrentinos, ojo de bife y entraña, acompañados por salsas y guarniciones caseras. También requieren de reserva.

Diego Gaynor, pueblo de Buenos Aires. Foto: Instagram @licpiter

Cómo llegar a Diego Gaynor desde CABA

En auto:

Desde CABA tomar la Panamericana (ramal Pilar) hasta la Ruta 8.

(ramal Pilar) hasta la Ruta 8. Seguir hasta el kilómetro 91 y agarrar el desvío hacia Diego Gaynor.

hacia Diego Gaynor. El trayecto es de 99 kilómetros y dura cerca de 2 horas, dependiendo del tráfico.

En tren: