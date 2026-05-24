El barrio oculto de Buenos Aires con casas de estilo holandés. Foto: ChatGPT.

A pocos metros de la Avenida General Paz, en el barrio porteño de Liniers, se encuentra uno de los lugares más curiosos y desconocidos de la Ciudad de Buenos Aires: “Las Mil Casitas”, un histórico conjunto de viviendas que todavía conserva parte de su estética original de inspiración holandesa.

Este particular rincón porteño, que no forma parte del listado oficial de barrios de la Ciudad, comenzó a construirse en 1922 con el objetivo de ofrecer viviendas accesibles y dignas para familias trabajadoras de bajos recursos. Sus casas altas, angostas y de diseño uniforme le dieron una identidad arquitectónica muy marcada que aún hoy puede verse en varias de sus fachadas.

Detrás de este barrio también aparece una historia muy ligada al crecimiento ferroviario de la zona. A comienzos del siglo XX, la construcción de los talleres del ferrocarril en Liniers generó nuevos puestos de trabajo y atrajo a numerosos obreros, muchos de ellos provenientes de Tolosa, en La Plata.

Las Mil Casitas, Liniers. Foto: Gobierno de la Ciudad.

En ese contexto, la Municipalidad y la Compañía de Construcciones Modernas impulsaron un proyecto habitacional destinado principalmente a trabajadores y familias de clase media. La iniciativa fue aprobada mediante una ordenanza de 1922 promovida por el diputado Juan Caferatta.

La historia de “Las Mil Casitas” de Liniers

El proyecto se desarrolló bajo la órbita de la Comisión Nacional de Casas Baratas, organismo que promovía la construcción de viviendas sociales en distintos puntos del país.

Las primeras edificaciones se levantaron en la denominada “manzana F”, delimitada actualmente por las calles Ramón L. Falcón, Carhué, Cosquín e Ibarrola. Ese primer sector fue conocido como el “Barrio Falcón”.

Con el correr de los años, la urbanización avanzó rápidamente hacia la calle Boquerón y el nuevo sector pasó a llamarse “Barrio Tellier”. Incluso, muchas de las callecitas y pasajes internos recibieron nombres de aves autóctonas, una característica que todavía forma parte de la identidad del barrio.

Las Mil Casitas, Liniers. Foto: Google Earth.

Para 1928, año de la inauguración oficial, ya se habían construido alrededor de 1.760 viviendas que respetaban el mismo modelo arquitectónico de estilo europeo.

Los primeros habitantes pertenecían principalmente a sectores trabajadores: había docentes, artistas y numerosos ferroviarios, una actividad clave para el desarrollo de Liniers durante aquella época.

Cómo eran las casas originales

Salvo algunas propiedades ubicadas en esquinas, la mayoría de las viviendas tenían exactamente el mismo diseño. El objetivo era aprovechar el espacio y agrupar la mayor cantidad posible de hogares dentro de cada manzana.

Entre sus principales características se destacaban:

8,66 metros de frente por 8,66 metros de fondo .

Cuatro ambientes distribuidos en dos plantas .

Un baño .

Ventanas altas y puertas angostas .

Un entrepiso que muchas familias utilizaban como espacio de guardado.

Patio interno .

Veredas angostas con árboles como hibiscus y lagerstroemias .

Entrega de viviendas mediante sorteos.

Debido a la enorme demanda habitacional que existía en aquel momento, las casas eran adjudicadas a través de sorteos organizados por la llamada Comisión de Casas Baratas. Con el tiempo, muchos vecinos comenzaron a referirse al lugar como “las mil casitas baratas”, nombre que más adelante derivó simplemente en “Las Mil Casitas”.

Un barrio histórico que todavía conserva su esencia

A partir de la década de 1960, muchas viviendas comenzaron a modificarse para diferenciarse entre sí. Algunos propietarios ampliaron ventanas, pintaron las fachadas, incorporaron terrazas o transformaron el living de planta baja en cochera con la llegada masiva de los automóviles.

Ya en los años 90, la inseguridad también dejó su huella en la estética barrial: comenzaron a aparecer rejas, alarmas y puertas blindadas.

Límites del barrio "Las Mil Casitas". Foto: Maps.

Sin embargo, pese al paso del tiempo y a las transformaciones urbanas, el barrio todavía conserva gran parte de su encanto original gracias a sus calles tranquilas, arboladas y residenciales, además de varias construcciones que mantienen intacta su esencia histórica.

Actualmente, el sector conocido como “Las Mil Casitas” está delimitado por: