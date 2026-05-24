La Laguna de los Padres combina naturaleza, tranquilidad y actividades al aire libre a pocos kilómetros de Mar del Plata. Foto: Facebook / Cronica Pesca.

Mientras las bajas temperaturas comienzan a sentirse en gran parte de la provincia de Buenos Aires, muchos turistas y vecinos de la Costa Atlántica buscan alternativas tranquilas para desconectarse de la rutina sin alejarse demasiado de la ciudad. En ese contexto, la Reserva Integral Laguna de los Padres aparece como uno de los destinos más elegidos para realizar escapadas cortas cerca de Mar del Plata.

Con paisajes serranos, pequeños muelles, clubes de pesca y actividades al aire libre, este espejo de agua combina naturaleza, descanso y propuestas recreativas ideales para disfrutar incluso durante el invierno. La posibilidad de pescar pejerreyes embarcados, recorrer la laguna en bote o simplemente compartir unos mates frente al agua convierten al lugar en una opción cada vez más buscada por quienes priorizan la tranquilidad.

Durante el invierno, la pesca de pejerrey se convierte en uno de los principales atractivos del espejo de agua bonaerense. Foto: Facebook / Cronica Pesca.

Laguna de los Padres: dónde queda el espejo de agua perfecto para los amantes de la pesca

La Laguna de los Padres se encuentra dentro del partido bonaerense de Mar del Plata, en el área de General Pueyrredón, a unos 22 kilómetros del centro marplatense. El entorno natural forma parte de una reserva integral de casi 700 hectáreas que protege uno de los ecosistemas más representativos del sistema serrano de Tandilia.

El acceso al predio ya anticipa el paisaje que domina la zona: un camino rodeado de eucaliptos conduce hasta la laguna y atraviesa sectores forestados donde abundan mesas, fogones y áreas de descanso. Durante el invierno, el lugar adquiere una postal diferente, con neblinas matinales, árboles desnudos y un clima ideal para quienes buscan calma y contacto con la naturaleza.

La reserva alberga más de 120 especies de aves y una importante biodiversidad típica del sistema serrano bonaerense. Foto: Facebook / Cronica Pesca.

La laguna posee cerca de 400 hectáreas y una profundidad máxima aproximada de cinco metros. Sus juncales y totorales sirven de refugio para una importante variedad de aves acuáticas, entre ellas patos, cisnes y gansos silvestres. Además, en la reserva también habitan carpinchos, coipos y anfibios típicos de la región.

Uno de los mayores atractivos del lugar es la pesca de pejerrey, especialmente durante la temporada invernal, cuando muchos aficionados llegan para practicar pesca embarcada desde pequeños botes o muelles habilitados.

Paseos en bote, pesca, muelles y senderos forestados forman parte de la propuesta turística de la reserva natural. Foto: Foto generada con IA

Cómo llegar a la Laguna de los Padres desde Mar del Plata

Llegar a la Laguna de los Padres desde el centro de Mar del Plata es sencillo y demanda menos de una hora de viaje. El recorrido más habitual se realiza por la Ruta Provincial 226, tomando luego los accesos señalizados hacia Sierra de los Padres y la reserva natural.

El trayecto atraviesa zonas rurales y quintas productivas, ofreciendo un paisaje típico del sudeste bonaerense. Además, el camino se encuentra en buenas condiciones y puede realizarse tanto en auto particular como mediante excursiones o servicios turísticos de cercanía.

Muchos visitantes aprovechan la salida para combinar la visita a la laguna con un recorrido por Sierra de los Padres, una localidad serrana ubicada a pocos minutos que ofrece restaurantes, ferias regionales y propuestas gastronómicas ideales para los días fríos.

Sierra de los Padres ofrece un entorno serrano ideal para disfrutar de caminatas, gastronomía regional y escapadas de fin de semana.

Pesca embarcada, paseos en bote y mucho más: qué hacer en General Pueyrredón

La Laguna de los Padres ofrece múltiples actividades recreativas durante todo el año. En invierno, la pesca deportiva se transforma en la gran protagonista, especialmente para quienes buscan capturar pejerreyes, bagres o dientudos en un entorno natural y silencioso.

También se pueden realizar paseos en bote, caminatas por senderos forestados y recorridos en bicicleta o a caballo. Algunos sectores cuentan con alquiler de embarcaciones y espacios preparados para disfrutar jornadas al aire libre, incluso durante los meses más fríos.

La Laguna de los Padres es una de las escapadas más elegidas por quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza en invierno. Foto: Facebook / Cronica Pesca.

Otro de los puntos destacados de la zona es la reconstrucción de la antigua Reducción de Nuestra Señora del Pilar, fundada por jesuitas en 1749. Allí los visitantes pueden recorrer ranchos históricos, una pequeña capilla y diferentes construcciones que recuerdan los primeros asentamientos de la región.

A pocos kilómetros aparece Sierra de los Padres, una localidad turística que cada invierno recibe visitantes atraídos por sus paisajes serranos, sus parrillas y sus propuestas de turismo aventura. Entre las actividades más elegidas se encuentran las cabalgatas, las caminatas entre bosques y los recorridos gastronómicos para degustar asados, chivitos y productos regionales.

Entre bosques y calles sinuosas, Sierra de los Padres se consolida como uno de los rincones más pintorescos del partido de General Pueyrredón.

Con naturaleza, historia y actividades para toda la familia, la Laguna de los Padres se consolida como una de las escapadas más tranquilas y atractivas para disfrutar cerca de Mar del Plata durante la temporada invernal.