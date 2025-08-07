El Festival de Luces Chinas llega a la Argentina: dónde será y qué esperar del evento

El espectáculo oriental, considerado uno de los más maravillosos del mundo, ofrece una experiencia visual impactante y, por primera vez, llega a nuestro país.

Festival de Luces Chinas. Foto: Instagram/tianfufestival

Dentro de muy poco llega a la Argentina uno de los festivales más maravillosos del mundo. Se trata del Tianfu Festival, una producción con luces LED de todos colores, esculturas orientales y un espíritu de fiesta imponente. Los fanáticos de la cultura oriental no se pueden perder esta experiencia.

Tianfu Festival Argentina. Video: Instagram/tianfufestival_ar

El Festival de Luces Chinas, también llamado Tianfu Festival, llegará a Tecnópolis y convertirá el cielo en un paisaje ancestral y vibrante. Si bien la fecha todavía no está definida, a través de las redes sociales del evento informaron que está muy pronto a desembarcar en el país. Será un show para disfrutar en familia.

Cómo conseguir las entradas del Festival de Luces Chinas

Si bien todavía no está confirmada la fecha del evento en Argentina, desde la producción confirmaron que las entradas podrán adquirirse a través de la página oficial de Tu Entrada. El lugar pactado será Tecnópolis.

Festival de Luces Chinas. Foto: Instagram/tianfufestival

Cómo será el festival oriental

Tianfu Festival es un evento oriental que propone una experiencia visual increíble, con espectáculos en vivo y una gastronomía de otro nivel con chefs que realizarán platos típicos de la cocina china.

Festival de Luces Chinas. Foto: Instagram/tianfufestival

Además, también incluye todo tipo de luces LED que iluminan el cielo con sus colores llamativos y vibrantes, y que resaltan las esculturas monumentales realizadas con telas coloridas y estructuras metálicas de gran tamaño.

Festival de Luces Chinas. Foto: Instagram/tianfufestival

El evento también propone danzas tradicionales, demostraciones de kung-fu y acrobacias, y el famoso “cambio de máscaras” de la Ópera de Sichuan, una técnica algo misteriosa.