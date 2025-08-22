Escapadas en Córdoba: los 3 destinos perfectos para vivir la primavera entre trekking, paisajes y naturaleza

Con encanto natural y múltiples actividades, esta provincia se convierte en un magnífico lugar para familias, parejas o amigos que buscan al mismo tiempo aventura y descanso. Conocé el podio cordobés.

Trekking en Córdoba. Foto: Córdoba Turismo.

La primavera es la estación ideal del año para viajar a Córdoba y disfrutar de sus florecientes paisajes. Con clima templado y días más largos, los turistas pueden recorrer pintorescos pueblos y valles sin las multitudes del verano.

Córdoba se convierte en un escenario perfecto para quienes buscan los mejores lugares para practicar trekking. Además, ofrece opciones para todos los niveles: desde suaves caminatas hasta reservas naturales que dejan sin aliento a cualquier visitante.

Trekking en Córdoba. Foto: Córdoba Turismo.

Entre los destinos más destacados para excursiones, se encuentran: Villa General Belgrano, La Cumbrecita y Capilla del Monte, que combinan aventura, naturaleza y experiencias culturas.

Córdoba: el podio de los lugares más buscados para ir en primavera

1- Villa General Belgrano

Trekking en Córdoba. Foto: Córdoba Turismo.

Repleta de naturaleza y aventura alpina, ubicada en el Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano combina arquitectura de estilo europeo y paisajes verdes llenos de flores en primavera.

Actividades destacadas:

Trekking por senderos de los cerros cercanos.

Participación en festivales y eventos primaverales.

Paseos en bicicleta por el valle.

Picnic y observación de flora y fauna local.

2- La Cumbrecita

Es un pueblo peatonal entre bosques y cascadas que enamora todo el año. La Cumbrecita es perfecta para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.

Actividades destacadas:

Trekking hacia la cascada Los Chorrillos.

Caminatas por el sendero del río Santa Rosa.

Observación de aves y fauna autóctona.

Paseos fotográficos por su pintoresco centro peatonal.

3- Capilla del Monte

Trekking en Córdoba. Foto: Córdoba Turismo.

Aporta aventura y misticismo en las sierras. Capilla del Monte, con el Cerro Uritorco, ofrece paisajes serranos únicos y aventuras para todos los niveles.

Actividades destacadas: