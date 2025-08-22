Escapadas en Córdoba: los 3 destinos perfectos para vivir la primavera entre trekking, paisajes y naturaleza
La primavera es la estación ideal del año para viajar a Córdoba y disfrutar de sus florecientes paisajes. Con clima templado y días más largos, los turistas pueden recorrer pintorescos pueblos y valles sin las multitudes del verano.
Córdoba se convierte en un escenario perfecto para quienes buscan los mejores lugares para practicar trekking. Además, ofrece opciones para todos los niveles: desde suaves caminatas hasta reservas naturales que dejan sin aliento a cualquier visitante.
Entre los destinos más destacados para excursiones, se encuentran: Villa General Belgrano, La Cumbrecita y Capilla del Monte, que combinan aventura, naturaleza y experiencias culturas.
Córdoba: el podio de los lugares más buscados para ir en primavera
1- Villa General Belgrano
Repleta de naturaleza y aventura alpina, ubicada en el Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano combina arquitectura de estilo europeo y paisajes verdes llenos de flores en primavera.
Actividades destacadas:
- Trekking por senderos de los cerros cercanos.
- Participación en festivales y eventos primaverales.
- Paseos en bicicleta por el valle.
- Picnic y observación de flora y fauna local.
2- La Cumbrecita
Es un pueblo peatonal entre bosques y cascadas que enamora todo el año. La Cumbrecita es perfecta para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.
Actividades destacadas:
- Trekking hacia la cascada Los Chorrillos.
- Caminatas por el sendero del río Santa Rosa.
- Observación de aves y fauna autóctona.
- Paseos fotográficos por su pintoresco centro peatonal.
3- Capilla del Monte
Aporta aventura y misticismo en las sierras. Capilla del Monte, con el Cerro Uritorco, ofrece paisajes serranos únicos y aventuras para todos los niveles.
Actividades destacadas:
- Trekking por la Reserva Natural de Los Terrones con formaciones geológicas.
- Ascenso al Cerro Uritorco con niveles de dificultad variados.
- Excursiones culturales y visitas a sitios históricos y místicos del área.
- Observación de estrellas y actividades al aire libre.