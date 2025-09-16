Animales, río y naturaleza a horas de CABA: la nueva reserva ecológica ideal para conectar con la naturaleza

Se trata de un lugar maravilloso para disfrutar un fin de semana y aprovechar la biodiversidad que ofrece.

EcoParque San Fernando. Foto: Google Maps.

La Reserva Ecológica Educativa EcoParque, ubicada en San Fernando y con vista al río Luján, sumó 6.000 metros cuadrados y fue inaugurada recientemente con el objetivo de proteger la biodiversidad. Esta ampliación se dio tras un convenio con el Yacht Club Argentino, que permitirá la entrada gratuita a los visitantes para que puedan disfrutar de la naturaleza.

De esta forma, el público podrá pasear desde la Reserva hasta el punto en que el río Luján se encuentra con el Canal Vinculación, una vista maravillosa y llena de espacios verdes.

“San Fernando sigue ganando espacio frente al río y estamos muy felices de que más vecinos puedan disfrutar nuestra costa, nuestro río y la reserva, para poder caminar y ver atardeceres hermosos. Es un lugar tranquilo para disfrutar de la naturaleza que nos conecta con las plantas, los animales y con nuestra propia ciudad”, informó Eva Andreotti, Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente.

Las características del nuevo sector de la Reserva Ecológica

Los metros cuadrados inaugurados cuentan con una superficie de 8 hectáreas que resguarda la biodiversidad del lugar. Los visitantes podrán disfrutar de aves, carpinchos, coipos, insectos y muchos árboles.

El ingreso al EcoParque de San Fernando es mediante las calles Almirante Brown y Verminio Servetto, y estará abierto de jueves a domingo y feriados, de 9 a 17 horas, con entrada libre y gratuita.

Cómo llegar desde CABA a la Reserva Ecológica Educativa EcoParque

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se puede acceder en auto por la Ruta Nacional 9 hasta la Reserva Ecológica Educativa EcoParque de San Fernando.

En transporte público también resulta sencillo: el recorrido lleva alrededor de una hora y media y la opción más práctica es el colectivo 60, que se toma en la Avenida Cabildo.