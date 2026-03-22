Reserva Natural Pichi Mahuida. Foto: Instagram @ambienteycambioclimaticolp

En los últimos años, creció el interés por destinos alejados del ritmo de las grandes ciudades. De cara a 2026, cada vez más viajeros eligen lugares remotos, rodeados de naturaleza y silencio, donde poder desconectar y descansar. En ese mapa de escapadas tranquilas, Argentina ofrece una gran variedad de rincones poco explorados, donde el entorno natural deja de ser un simple paisaje para convertirse en el verdadero protagonista. Uno de ellos es la Reserva Natural Pichi Mahuida.

La tendencia del slow travel —viajar sin apuro y con mayor conexión con el entorno— encuentra en estas regiones su mejor versión. Tanto en la llanura pampeana como en la Patagonia extraandina, los paisajes invitan a bajar el ritmo: caminatas largas, observación de fauna y atardeceres abiertos sobre ríos.

Reserva Natural Pichi Mahuida. Foto: Instagram @ambienteycambioclimaticolp

Dónde queda la Reserva Natural Pichi Mahuida

La Reserva Natural Pichi Mahuida está ubicada en el sur de la provincia de La Pampa, sobre la margen norte del Río Colorado. Se encuentra dentro del departamento Lihuel Calel, a unos 80 kilómetros al oeste de las localidades de Río Colorado y La Adela.El área protege un ecosistema característico de monte y estepa, donde las bardas pampeanas funcionan como miradores naturales hacia el valle del río, generando un paisaje único en la región.

Qué hacer en la Reserva Natural Pichi Mahuida

Una de las principales actividades es el avistaje de fauna y flora. Al tratarse de un área protegida, es posible observar especies como guanacos, maras, zorros grises y diversas aves, tanto rapaces como acuáticas, que encuentran refugio en las islas del río.

Reserva Natural Pichi Mahuida. Foto: Instagram @ambienteycambioclimaticolp

También es un destino ideal para quienes disfrutan del senderismo. Los caminos permiten recorrer el entorno y descubrir especies nativas como el sauce criollo o el algarrobo, que crecen gracias a la humedad del río. La fotografía de naturaleza es otra de las actividades destacadas, especialmente por la diversidad de paisajes y la riqueza de la fauna.

El lugar cuenta con senderos señalizados y propuestas de recorridos guiados, lo que facilita interpretar el ecosistema y comprender la importancia de este corredor biológico dentro de la provincia. Durante el verano, las zonas cercanas al río se convierten en espacios propicios para el descanso. Eso sí, al tratarse de una reserva, no hay servicios masivos, por lo que es clave llevar provisiones y respetar el entorno, evitando dejar residuos.

Reserva Natural Pichi Mahuida. Foto: Instagram @ambienteycambioclimaticolp

Cómo llegar a la Reserva Natural Pichi Mahuida

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto en auto es de aproximadamente 850 kilómetros. Una de las rutas más directas es tomar la Ruta Nacional 3 hasta Bahía Blanca y luego continuar por la Ruta Nacional 22 hasta la zona de La Adela o Río Colorado.

Desde allí, se accede a la reserva a través de la Ruta Provincial 34 de La Pampa, que bordea el río hacia el oeste. También es posible viajar en micro hasta Río Colorado, aunque en ese caso será necesario contratar un traslado adicional para completar el recorrido hasta el área protegida.

En definitiva, se trata de un destino ideal para quienes buscan una experiencia distinta: más calma, más naturaleza y una conexión real con el paisaje.