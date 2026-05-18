Escalera de los Colores, San Pedro. Foto: TripAdvisor.

Entre barrancas, miradores y vistas al río Paraná, existe un paseo lleno de colores y mosaicos que muchos comparan con algunos escenarios turísticos de Brasil. Se trata del famoso Circuito de las Escaleras de San Pedro, un recorrido artístico al aire libre que se convirtió en una de las postales más llamativas de la provincia de Buenos Aires.

Con escalinatas intervenidas por artistas, flores hechas en mosaico y senderos que conectan distintos puntos de la costanera, este circuito mezcla arte urbano, paisaje y turismo en una experiencia diferente para quienes buscan una escapada cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo es el Circuito de las Escaleras en San Pedro

El recorrido conecta distintos espacios públicos que unen la parte alta de la barranca con la costanera de San Pedro. Las escaleras fueron transformadas con murales, mosaicos y obras realizadas por artistas y vecinos, convirtiendo sectores tradicionales de la ciudad en verdaderas galerías de arte a cielo abierto.

Circuito de las Escaleras, San Pedro. Foto: Instagram @holagraciasvida

Entre las intervenciones más conocidas del circuito se encuentran la Escalera de las Flores, la Escalera de los Pescadores y la Escalera de los Colores, tres espacios artísticos ubicados a pocas cuadras entre sí que se convirtieron en una de las grandes postales de San Pedro. Cada una tiene una identidad propia y fue intervenida por distintos artistas mediante técnicas de mosaico y venecitas, con diseños inspirados en la naturaleza, el río y la cultura local.

Además de funcionar como paseo turístico, el circuito se transformó en uno de los lugares más fotografiados de la ciudad. Las vistas panorámicas al río, la vegetación y la estética colorida hacen que muchos visitantes lo comparen con algunos destinos turísticos brasileños por su aire relajado y su impronta artística.

Un paseo con arte, miradores y vistas al Paraná

Las escaleras están distribuidas en diferentes puntos cercanos a la costanera y permiten recorrer San Pedro desde otra perspectiva. Durante el trayecto aparecen miradores naturales, espacios verdes y rincones ideales para detenerse a sacar fotos o simplemente disfrutar del paisaje.

Uno de los grandes atractivos del lugar es la combinación entre naturaleza y arte urbano. Las barrancas que descienden hacia el río Paraná generan escenarios panorámicos que cambian según la luz del día y se vuelven especialmente llamativos al atardecer.

Escalera de los Pescadores, San Pedro. Foto: Instagram @hormiguitas.viajeras

El proyecto también ayudó a recuperar y poner en valor distintos espacios públicos de la ciudad. Muchas de las intervenciones fueron realizadas de manera colaborativa, reforzando el sentido comunitario y cultural del paseo.

Qué hacer en San Pedro además del Circuito de las Escaleras

Además del circuito artístico, San Pedro ofrece otros atractivos turísticos muy elegidos para escapadas de fin de semana. Entre ellos se destacan la costanera sobre el Paraná, paseos históricos, espacios verdes y propuestas gastronómicas donde se pueden probar productos regionales y platos típicos de río.

La ciudad también es conocida por su tranquilidad y por sus paisajes naturales, lo que la convierte en un destino elegido por quienes buscan desconectarse por unos días sin alejarse demasiado de Buenos Aires.

Circuito de las Escaleras, San Pedro. Foto: Instagram @holagraciasvida

Dónde queda el Circuito de las Escaleras y qué se puede ver

El Circuito de las Escaleras está ubicado en la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, a unos 160 kilómetros de Capital Federal, lo que equivale aproximadamente a dos horas de viaje en auto desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Este paseo a cielo abierto se convirtió en uno de los atractivos turísticos más fotografiados de la zona gracias a sus escalinatas intervenidas con venecitas y técnicas de mosaiquismo. Entre las más conocidas se encuentran la Escalera de las Flores, la Escalera de los Colores y la Escalera de los Pescadores, tres espacios que destacan por sus diseños vibrantes y su estilo artístico.

Las escaleras conectan la parte alta de la barranca —continuación de la calle Bartolomé Mitre— con la Avenida España y el sector del Paseo Público Municipal, muy cerca de la costanera y del río Paraná.

A lo largo del recorrido aparecen más de 100 escalones decorados colectivamente con figuras florales, lazos y combinaciones de colores intensos que buscan homenajear a la naturaleza y a la identidad local. El resultado es un paseo lleno de color, ideal para recorrer caminando, sacar fotos y disfrutar de las vistas panorámicas de San Pedro.