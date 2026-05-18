Laguna Hinojo Grande Foto: osteba

A pocas horas de la Ciudad, un “mar verde” del oeste bonaerense se ganó fama de rendidor: Hinojo Grande, un espejo enorme donde el pejerrey suele aparecer en cantidad y con portes que entusiasman. Entre juncales desde la costa o al garete embarcado, acá la pesca se vive como escapada completa: mate, asado, camping y corridas de boyas.

Por qué la Laguna Hinojo Grande es un imán para pescadores de todas las latitudes

Hay lagunas que “andan” un mes y después se apagan, y hay otras que construyen reputación temporada tras temporada. Hinojo Grande entra en esta segunda categoría porque combina tamaño, estructura de pesca y un recurso que suele mostrarse abundante. En notas especializadas se la describe como una laguna muy poblada de pejerreyes, con mucha presencia de medidas intermedias (franjas cercanas a 28–32 cm), algo que explica por qué recibe pescadores incluso de otras provincias.

Laguna Hinojo Grande (Trenque Lauquen): cómo llegar desde CABA Foto: Wikipedia

Además, no es un charco aislado: la dinámica hídrica regional influye en su nivel y comportamiento. En crónicas de pesca se menciona que el sistema recibe aportes que llegan desde Córdoba y se encadenan con otros espejos de la zona, lo que ayuda a sostener actividad y “vida” en el agua.

Otro punto clave: infraestructura alrededor. No hablamos de “llegar y arreglarse”, sino de pesqueros con servicios, bajadas, alquileres y campings que facilitan la logística y convierten una salida de pesca en un finde completo.

Dónde queda y cómo llegar desde CABA a Laguna Hinojo Grande

Hinojo Grande está en el partido de Trenque Lauquen, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Por distancia, suele ubicarse en el rango de 405 a 420 km desde CABA, según el cálculo de referencia que mires.

Ruta recomendada (la más usada)

La vía más directa y práctica para la mayoría de los viajeros es ir por la Ruta Nacional 5 hasta el área de Trenque Lauquen y, desde allí, entrar por alguno de los accesos señalados en kilómetros específicos.

Accesos típicos por RN5 (para ubicarte fácil)

El municipio detalla varios puntos de ingreso “clásicos” sobre la RN5, con tramos cortos de tierra según el pesquero:

Km 421 (aprox. 2 km de tierra).

Km 421,5 – Loma Alta (ingreso conocido y muy usado).

Km 425 – Pesquero “Hinojo Grande” (2 km de tierra; pesca de costa y embarcados; alquiler de botes y hospedaje).

Km 427 – “Los Mellizos” (costa y embarcado).

Km 436 – Club de Pesca “Laguna Redonda” (11 km de tierra; costa y embarcado).

Tip de viaje realista: contá unas 5 horas de manejo efectivo, más paradas, peajes y el tramo final de tierra (si llovió, revisá el estado del camino antes).

Pesca entre juncales o embarcado: las dos modalidades para los aficionados

La gracia de Hinojo Grande es que no te obliga a una sola receta: podés hacer costa buscando actividad “cerca”, o embarcarte para cubrir agua y dar con cardúmenes más francos.

Acá la pesca se vive como escapada completa Foto: sudoesteba

1) Pesca de costa (entre juncales): simple, rendidora y muy “lagunera”

En guías y notas de turismo/pesca se menciona que el pejerrey puede darse en la orilla, entre los juncales, además del interior del espejo. Esto es ideal si querés ir liviano, si vas en familia, o si preferís ese plan clásico de reposera + mate + línea trabajada con paciencia.

Cómo encararla (práctico):

Buscá claros en el junco, puntas y “pasillos” naturales donde el peje circula.

Probá diferentes profundidades y variá distancia de lance hasta encontrar la “altura” del pique.

Si el viento empuja hacia tu costa, muchas veces te arma una condición favorable (más movimiento y alimento).

2) Pesca embarcada: al garete y con boyas “corriendo”

Para muchos, Hinojo Grande se disfruta de verdad embarcado, porque el tamaño del espejo permite garetear, leer el viento y “peinar” zonas amplias.

En relatos de pescas recientes se describe una modalidad bien típica: al garete con aparejos de flote, usando bajadas cortas de 20 a 25 cm y, como referencia, anzuelo N° 1/0, logrando buena cantidad de capturas cuando hay brisa que mueve el agua. También se destaca que la mojarra viva suele rendir muy bien, y que el filet de dientudo puede ser un gran plan B cuando querés seleccionar mejor.

Servicios que simplifican la embarcada: en los accesos sobre RN5 hay opciones con alquiler de botes y hasta hospedaje, lo que ayuda si no querés llevar embarcación propia.

Qué tener en cuenta antes de ir a pescar a la laguna Hinojo Grande

Antes de cargar la caña y salir, hay cuatro cosas que te conviene tener atadas para que el viaje sea disfrute y no dolor de cabeza:

1) Licencia: es obligatoria (y se tramita online)

La Provincia indica que quienes realicen pesca deportiva deben contar con su licencia y que hay categorías con beneficios (por ejemplo, menores con licencia gratuita y regímenes especiales para jubilados). El trámite se gestiona desde el sistema oficial (Mi MDA) y conviene llevarla descargada/impresa junto al DNI.

2) Veda del pejerrey: fechas, días habilitados y cupos

En Provincia de Buenos Aires rige la veda del pejerrey del 1/9 al 30/11, y durante ese período la pesca queda habilitada sábados, domingos y feriados (con excepciones puntuales en otras lagunas). Para Laguna Hinojo Grande (Trenque Lauquen), el tope informado durante veda es de hasta 20 ejemplares por pescador por día.

3) Elegí acceso y servicios según tu plan (costa o embarcado)

Si vas de costa, te conviene priorizar ingresos con caminata corta y buena ribera; si vas embarcado, apuntá a los pesqueros que ofrecen bajada, alquiler y comodidades. Los accesos por RN5 (km 421, 421,5, 425, 427 y 436) te permiten armar una escapada a medida, desde día completo hasta finde con camping.

4) Clima y seguridad: en lagunas grandes, manda el viento

En crónicas de pesca se remarca que la falta total de viento puede “planchar” el agua y bajar la actividad, y que una brisa leve muchas veces reactiva el pique. Si embarcás, equipate con chaleco, comunicación básica y salí con pronóstico chequeado; si vas a caminos de tierra, evitá horarios/zonas complicadas después de lluvias fuertes.