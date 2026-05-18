Una escapada corta combina naturaleza, gastronomía rural y un laberinto vegetal Foto: Instagram @puestoviejo

Escapar del ruido sin planificar un viaje largo es posible: a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, Cañuelas se convirtió en un clásico de cercanía para quienes buscan verde, aire puro y un plan distinto. Pero hay un motivo que está haciendo que cada vez más gente lo elija para una salida de domingo: una estancia donde el atractivo principal no es una laguna ni un museo, sino un laberinto natural de pinos en el que se puede jugar a “perderse” como cuando éramos chicos, solo que esta vez, rodeados de árboles altísimos.

El secreto está en Ruta 6: campo abierto, asado y un laberinto que no se olvida

El plan gira alrededor de Puesto Viejo, un predio rural ubicado sobre Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 82, dentro del partido de Cañuelas. La estancia tiene 220 hectáreas y propone una experiencia bien completa: naturaleza, gastronomía de campo y actividades al aire libre.

La estrella es el laberinto de pinos: un recorrido vegetal pensado para todas las edades, ideal para competir con amigos o ir en modo familiar y ver quién encuentra la salida primero. Según publicaciones turísticas que describen el lugar, el laberinto fue construido en 2017, ocupa cerca de 2.500 m² y suma aproximadamente 1.300 metros de senderos (dato que ayuda a dimensionar por qué se vuelve más desafiante de lo que parece en fotos).

Qué hacer en el día

Después del laberinto, lo mejor es armar tu jornada con actividades “a medida”:

Paseos por el predio y momentos de descanso (la gracia es ir sin apuro).

Bicicletas para recorrer caminos internos y parques.

Cabalgatas y actividades vinculadas al mundo ecuestre.

Almuerzo de campo: el asado aparece como ritual central en la propuesta gastronómica del lugar.

El plan distinto cerca de CABA Foto: Instagram @puestoviejo

Además, la modalidad de Día de Campo se presenta con esquema de entrada y salida dentro del día (ideal si querés ir y volver sin dormir afuera).

¿Y si te querés quedar a dormir? Dos estilos, misma desconexión

Para quienes prefieren estirar la escapada, hay dos caminos:

Hotel boutique: la estancia describe un hotel de 10 habitaciones en suite, con ambientación de campo y espacios comunes pensados para bajar revoluciones. Glamping: una alternativa de “naturaleza con comodidades”, que distintos portales detallan como carpas/domos equipados y con foco en la experiencia de dormir en el campo.

El plus, si el cielo acompaña: noches mucho más oscuras que en la ciudad y una sensación real de “cambio de aire” sin sumar kilómetros de más.

Entre Cañuelas y Uribelarrea Foto: Instagram @puestoviejo

Cómo llegar

En auto : la referencia más repetida para ubicar el lugar es RP 6, km 82 , dentro del partido de Cañuelas.

En tren: la nota de referencia menciona el Tren Roca con parada en Cañuelas desde Plaza Constitución, y desde allí el traslado hacia la estancia.

Combiná con Uribelarrea y hacé un día redondo

Si ya que estás en la zona querés sumar “pueblo con historia”, Uribelarrea es el complemento ideal: se promociona como destino turístico dentro del partido de Cañuelas, con fuerte perfil gastronómico y de paseo. Uno de sus íconos es la Plaza Centenario, famosa por su diseño octogonal atribuido a Pedro Benoit. Y para quienes aman la postal ferroviaria, la Estación Uribelarrea figura inaugurada en 1892, un dato que suele destacarse en reseñas y fichas históricas.