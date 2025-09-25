Viajar a Brasil en medio de Buenos Aires: cuándo es el festival con entrada gratuita que celebra la cultura brasileña

El próximo fin de semana se llevará a cabo un festival que tendrá propuestas gastronómicas, así como también números de música y baile.

Persona de Brasil. Foto: Pexels

La cultura de Brasil se caracteriza por la alegría, la música y la danza. Por esto mismo, en La Plata se celebrará el “Brazilian Day”, una jornada dedicada a la comunidad de este país, con distintas actividades y entrada libre y gratuita.

El evento tuvo que reprogramarse en un primer momento por complicaciones climáticas, por lo que se decidió que se lleve a cabo este domingo 28 de septiembre en la Plaza Moreno.

Llega el "Brazilian Day" a La Plata con entrada gratuita. Foto: Instagram

Brazilian Day en La Plata: el festival que celebra la cultura brasileña

El festival comenzará a las 10 y culminará a las 19:30, con distintas propuestas pensadas para el disfrute de toda la familia.

Habrá espectáculos musicales, danzas y distintas propuestas gastronómicas que celebrarán las tradiciones de Brasil.

Algunos de los artistas anunciados son Frederico Reyna, Lu Garrote, João Bueno, Sebastián, DJ Dark Panda y DJ Nico Cush, entre otros. En cuanto a bandas, dirán presentes Pulo do Gato, Grupo Pavilhão do Samba, Grupo Sambaires, Grupo DanceFit, Diego Fontoura y Banda, La Marea, Kalunga Afro, Bloco Afro Latinoamericano y Escola de Samba Esmeralda.

"Brazilian Day" en La Plata.

Un detalle que sumará diversión y alegría al evento es que los bloquinhos dirán presente, llevando su música y baile a todo Plaza Moreno. Los confirmados son Bloco La Marea, Bloco Pangea, Roda de Samba de Mulheres, Passistas Essência do Samba y Tropa Reveillon Axé Dance, que recorrerán el lugar para llevar la cultura brasileña a cada rincón.

El sector gastronómico tendrá distintas opciones de platos de Brasil, como feijoada y coxinhas, además de tragos como la caipirinha.

La organización del evento es llevada a cabo por la Asociación Patria Brasil, junto con el apoyo del Gobierno platense y el Consulado de Brasil.

El objetivo del “Brazilian Day” es acercar las culturas y que toda la familia pueda participar de un festival de esta clase, donde la música y la comida tendrán un rol protagónico.

En un primer momento, se había programado para el domingo 31 de agosto, aunque complicaciones climáticas llevaron a tener que reprogramarlo.

Finalmente, este 28 de septiembre será la fecha en que La Plata celebrará las tradiciones y cultura de Brasil en la Plaza Moreno.