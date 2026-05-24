La costanera porteña ideal para pescar gratis en los meses fríos. Foto: Gobierno de la Ciudad.

La Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los espacios más elegidos por los aficionados a la pesca deportiva urbana. A orillas del Río de la Plata, combina accesos públicos con sectores donde es posible instalarse para pasar el día y probar suerte con distintas especies.

Costanera Norte de Buenos Aires: qué ofrece a los amantes de la pesca

En la zona se pueden encontrar ejemplares como bogas, bagres, sábalos, carpas, dorados y viejas de agua, lo que mantiene el atractivo durante todo el año. Su cercanía con el centro porteño la convierte en una opción práctica y muy elegida por pescadores de la ciudad.

Por qué los meses fríos son la mejor temporada para la pesca de pejerreyes en Costanera Norte

Durante los meses de otoño e invierno, la baja de temperatura en el Río de la Plata favorece la presencia del pejerrey, una de las especies más buscadas en la pesca de costa.

Costanera Norte, Buenos Aires. Foto: Gobierno de la Ciudad.

En esta época, el comportamiento del pez cambia y suele acercarse más a determinadas zonas del río, lo que aumenta las posibilidades de captura. Por eso, los pescadores habituales consideran la temporada fría como la más rendidora para esta práctica en la Costanera Norte.

Pesca gratis en CABA: una opción ideal y económica para disfrutar al aire libre

Uno de los grandes atractivos de la Costanera Norte es que permite practicar pesca de manera totalmente gratuita, sin necesidad de pagar acceso ni trasladarse fuera de la ciudad.

Esto la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan una actividad al aire libre, con vista al río y a pocos minutos del centro porteño. Es una opción elegida tanto por pescadores experimentados como por quienes se inician en la actividad.

Pesca en Costanera Norte. Foto: Instagram @clubdepescadores

Qué tener en cuenta antes de ir a pescar pejerreyes a la Costanera Norte

Para tener mejores resultados, es importante contar con el equipo adecuado, como cañas de lance, líneas resistentes y carnadas habituales como lombriz, masa o filet de pescado.

También influye mucho el clima: el viento, la temperatura y el estado del río pueden modificar la actividad de los peces. En sectores como Rafael Obligado y el Parque de la Memoria, muchos pescadores recomiendan probar distintas técnicas y carnadas según el momento del día para aumentar las chances de pique.

Costanera Norte, Buenos Aires. Foto: Gobierno de la Ciudad.

La Costanera Norte, un clásico porteño que combina pesca, río y vida urbana

La Costanera Norte de Buenos Aires es uno de los espacios más tradicionales para disfrutar del Río de la Plata dentro de la ciudad. Su extensión y accesos públicos la convierten en un punto elegido no solo por pescadores, sino también por quienes buscan actividades al aire libre, caminatas o simplemente pasar el día frente al agua.

Además de la pesca deportiva, la zona ofrece distintos sectores con vistas abiertas al río, presencia de fauna costera y espacios que permiten la práctica recreativa durante todo el año. Su cercanía con áreas como Rafael Obligado y el Parque de la Memoria la vuelve una opción accesible tanto para vecinos como para visitantes que llegan desde otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires.