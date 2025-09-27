Volcanes, pueblos y playas vírgenes: el destino de América Latina que gana mucha popularidad entre los viajeros

Este país combina naturaleza exuberante, ciudades con encanto y pueblos pintorescos, convirtiéndose en una opción cada vez más buscada por quienes buscan experiencias auténticas en Latinoamérica.

El Salvador, un país donde crece el turismo. Foto: Instagram @elsalvadortravel

El aumento inesperado de la popularidad de ciertos destinos turísticos suele sorprender tanto a expertos como a viajeros frecuentes. En los últimos años, lugares como Japón, Costa Rica o Cabo Verde pasaron de ser opciones poco conocidas a figurar entre los favoritos de quienes buscan nuevas experiencias.

Este fenómeno, impulsado por tendencias globales y recomendaciones de boca a boca, cambió la forma en que se perciben muchos rincones del mundo, acercando a los turistas a paraísos insulares africanos que antes estaban fuera del radar vacacional.

El destino que será tendencia entre viajeros

La atención sobre destinos emergentes se renueva constantemente, pero según declaraciones recientes a Cadena SER, el experto en viajes Alberto Piernas asegura que existe un país que está a punto de vivir un auge particular: “Estoy escuchando a mucha gente hablar sobre El Salvador”, señaló.

El Salvador, un país donde crece el turismo. Foto: Instagram @elsalvadortravel

De esta forma, podría decirse que la nación centroamericana se convertirá en uno de los destinos más solicitados en los próximos años. Esta tendencia resulta llamativa si se considera que, hasta ahora, El Salvador tuvo una presencia muy limitada en el turismo internacional, aunque los indicadores sugieren que esto podría cambiar pronto.

Crecimiento turístico y curiosidad en aumento

Uno de los datos más destacados que mencionó Piernas es que El Salvador registró el mayor incremento de turistas en América el año pasado, un hecho que pasó desapercibido para el público general. Este crecimiento evidencia el creciente interés por descubrir los atractivos del país y la posibilidad de que muchos viajeros opten por visitarlo antes de que se produzca un boom mediático que lo haga más masivo.

Naturaleza impresionante y ciudades con encanto

Entre los atractivos que comienzan a llamar la atención de los turistas se encuentran la exuberante naturaleza y el rico patrimonio cultural. Los volcanes Cerro Verde y Santa Ana destacan como emblemas del país, ofreciendo rutas escénicas ideales para quienes disfrutan del senderismo, la fotografía o simplemente contemplar paisajes únicos.

El Salvador, un país donde crece el turismo. Foto: Instagram @elsalvadortravel

En paralelo, ciudades como San Salvador y Suchitoto muestran facetas muy diferentes de la vida salvadoreña. La capital combina historia y modernidad, con instituciones culturales y una vida cotidiana vibrante, mientras que Suchitoto invita a disfrutar de la tranquilidad, la arquitectura colonial y las tradiciones locales preservadas.

Piernas subraya que El Salvador cuenta con “auténticas joyas naturales y arquitectónicas” aún fuera de los circuitos turísticos tradicionales. La oferta incluye pueblos pintorescos y enclaves sorprendentes, que prometen experiencias únicas para quienes decidan explorar este destino emergente.

La expectativa sobre el aumento de la fama internacional de El Salvador es cada vez mayor. Destinos que apenas aparecen en las guías podrían convertirse pronto en paradas imprescindibles para los viajeros más intrépidos, consolidando al país como un nuevo referente del turismo internacional.

El Salvador, un país donde crece el turismo. Foto: Instagram @elsalvadortravel

El atractivo de El Salvador radica tanto en su diversidad de paisajes gracias a sus volcanes, playas y entornos naturales aún vírgenes, como en la posibilidad de descubrir una cultura dinámica, ciudades con personalidad y pueblos que sorprenden en cada esquina.