Tren Solar de la Quebrada. Foto: Instagram @trensolaroficial

El Tren Solar de la Quebrada de Humahuaca se posiciona como una de las propuestas más innovadoras del turismo en Argentina. Se trata del primer tren de su tipo en América Latina impulsado por energía solar y, a la vez, el primer servicio panorámico del país. Funciona con baterías de litio y conecta distintos puntos clave entre Volcán y Tilcara, en Jujuy, atravesando algunos de los paisajes más icónicos de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.

Gracias a sus grandes ventanales, el recorrido permite disfrutar de una experiencia inmersiva en plena montaña, similar a la de trenes escénicos europeos como el Bernina Express. En este caso, la propuesta combina tecnología, sustentabilidad y turismo en un entorno único del norte argentino.

¿Qué es el Tren Solar de Jujuy y por qué es único en Latinoamérica?

A diferencia de los servicios tradicionales, este tren ofrece un sistema flexible, comparable al de los buses turísticos “hop-on hop-off”, que permite a los pasajeros subir y bajar en distintas estaciones a lo largo del trayecto. El recorrido total abarca unos 42 kilómetros e incluye paradas en localidades como Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Tilcara.

¿Qué es el Tren Solar de Jujuy y por qué es único en Latinoamérica? Foto: Foto generada con IA Canal 26

Con un solo pasaje, es posible optar por un tramo específico o elegir la modalidad libre, que permite recorrer varios destinos en el mismo día. Esto facilita explorar cada pueblo a ritmo propio: desde caminar hasta el Pucará de Tilcara hasta recorrer los paisajes coloridos de Maimará. En el caso de Purmamarca, la estación se encuentra algo alejada del centro, aunque hay opciones de traslado disponibles.

Recorrido detallado: todas las estaciones que atraviesa en el norte argentino

El trayecto une Volcán con Tilcara y pasa por algunos de los puntos más representativos de la Quebrada. A lo largo del recorrido, los viajeros pueden descender en estaciones como Tumbaya, Purmamarca y Maimará, lo que permite armar un itinerario flexible según los intereses de cada visitante.

Antes de llegar a destino, el entorno combina cerros de colores, pueblos históricos y caminos de altura que convierten el viaje en una experiencia en sí misma.

Tren Solar. Foto: NA

Un tren sustentable en altura

“Este tren es pionero a nivel mundial por su funcionamiento sostenible con energía solar almacenada en baterías de litio y níquel. Es decir, reduce significativamente su huella de carbono, alineándose con las tendencias globales hacia el turismo ecológico y responsable. Además, es el único tren que circula a más de 2000 metros de altura sobre el nivel del mar”, explican desde el Tren de la Quebrada.

La iniciativa también marcó el regreso del tren a la región después de décadas. “Nació como iniciativa turística con la restauración del Ramal C del Ferrocarril Belgrano Cargas, cerrado en 1993. Durante ocho años, se instalaron nuevas vías y se restauraron las estaciones, preservando la arquitectura del antiguo tren Belgrano, que originalmente funcionaba con diésel y transportaba cargas”, agregan.

Cómo es la experiencia a bordo

El tren, de origen chino, cuenta con dos vagones con capacidad para unos 70 pasajeros sentados, con asientos reclinables. A bordo, hay personal de asistencia y guías turísticos que brindan información sobre la cultura local en distintos idiomas, lo que enriquece la experiencia.

Se recomienda viajar liviano, aunque muchos pasajeros optan por llevar mochilas. El servicio fue inaugurado en junio de 2024 y opera seis días a la semana, con salidas regulares.

El primer tren solar de Latinoamérica. Foto: Tren Solar de la Quebrada

Precios actualizados de los boletos para el Tren Solar de Jujuy

El tren ofrece distintas opciones según el tipo de experiencia:

Experiencia libre (día completo):

Nacional: $50.000

Extranjero: $75.000

Menores (hasta 12 años): $35.000

Menores de 2 años: sin cargo

Residentes jujeños: $10.000

Jubilados nacionales: $33.000

Por tramos:

Nacional: $28.000

Extranjero: $40.000

Menores y jubilados: $20.000

Dónde y cómo comprar las entradas de forma online

Los pasajes pueden adquirirse en las boleterías ubicadas en Jujuy o a través del sitio web oficial del Tren Solar de la Quebrada. Al momento de la compra, también se puede acceder a beneficios y descuentos en restaurantes y otros servicios turísticos de la zona.

Tren solar, Jujuy. Foto: X

Cómo llegar al punto de partida del Tren Solar en Jujuy

Para iniciar el recorrido, es necesario llegar hasta la estación de Volcán. Se puede acceder desde San Salvador de Jujuy o desde Salta mediante transporte terrestre.

Como dato importante, el tren no opera los miércoles, ya que ese día se destina a tareas de mantenimiento y revisión técnica. Además, algunos lunes se realizan los llamados “Viajes de Conexión”, con recorridos gratuitos para residentes jujeños y propuestas que buscan impulsar el turismo local.