Para viajar y recorrer sus paisajes: el país sudamericano que ganó 5 premios en los “World Travel Awards”

El país sudamericano obtuvo 5 galardones por Mejor Destino Turístico de Sudamérica en 2025.

Chile. Foto: Unsplash.

La subsecretaria chilena de Turismo, Verónica Pardo, destacó los cinco galardones que ganó el país como Mejor Destino Turístico en los “World Travel Awards” (WTA) de Sudamérica 2025.

“Brillar de esa manera a nivel sudamericano nos tiene muy felices, porque da cuenta del país maravilloso que tenemos, y que es reconocido internacionalmente”, informó Pardo en declaraciones este lunes difundidos por la radiodifusora local “Cooperativa”.

Desierto de Atacama, Chile. Foto: Unsplash.

La funcionaria recordó que Chile recibió 11 veces el premio a Mejor Destino de turismo y 8 veces en la categoría Mejor Destino Romántico, por los atractivos del Desierto de Atacama.

De igual forma, remarcó que es la primera vez que Chile queda en primer lugar por sus atributos naturales y cruceros.

El país sudamericano se destacó en las categorías Mejor Destino de Turismo Aventura, Mejor Destino Romántico (por el Desierto de Atacama), Mejor Destino Verde, Mejor Destino de Naturaleza y Mejor Destino de Cruceros durante la premiación realizada el pasado sábado en el balneario mexicano de Cancún.

Desierto de Atacama, Chile. Foto: Unsplash.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, Mónica Zalaquett, señaló el domingo a la prensa local que “este logro reafirma el enorme potencial que tiene el sector para seguir expandiéndose y aportando de manera decisiva al desarrollo económico y social de Chile”.

Entre diciembre de 2024 y febrero de este año, Chile recibió 2.143.468 turistas internacionales, un 57 % más que en la temporada estival 2023-2024.