Es una experiencia 100% bonaerense que no se encuentra en otros destinos más concurridos Foto: Foto generada con IA

Si estás buscando una escapada cerca de la Ciudad de Buenos Aires que combine asado, naturaleza, historia y tranquilidad absoluta, existe un destino que cada vez más viajeros están descubriendo: Plomer, un pueblito del partido de General Las Heras, ubicado a aproximadamente 70 km de CABA y accesible en apenas una hora en auto.

Con menos de 200 habitantes, caminos de tierra y un ritmo de vida que quedó detenido en el tiempo, Plomer se convirtió en una opción ideal para quienes buscan un descanso auténtico, rodeado de campo y tradición bonaerense.

Un viaje al pasado: la historia ferroviaria que aún late en Plomer

El pueblo nació en 1908, cuando Narciso Plomer Lozano le dio su nombre en honor a su abuelo, Pedro Plomer Huguet. Desde aquel momento, el tren marcó por décadas la identidad del lugar. Su estación, construida el mismo año, llegó a ser un punto clave del ramal que unía Puente Alsina con Carhué, por donde pasaban los trenes de la Compañía General y del Ferrocarril Midland.

El último tren de pasajeros pasó en 1977, y el silencio ferroviario transformó profundamente al pueblo. Sin embargo, hoy la Asociación Amigos del Ferrocarril Belgrano mantiene viva esa memoria: la antigua estación fue restaurada y funciona como un pequeño museo y espacio cultural donde se revive la historia local.

Tiene historia, naturaleza y tranquilidad en partes iguales Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

Qué hacer en Plomer: feria, naturaleza y gastronomía de campo

1. Feria de artesanías y productos regionales

Los domingos, Plomer cambia por completo: el predio de la estación se llena de puestos con productos regionales, artesanías, quesos, fiambres, panificados y tortas fritas recién hechas. Un paseo perfecto para caminar sin apuro y llevarse un recuerdo del campo bonaerense.

2. Asado y delicias rurales

La gastronomía es uno de los grandes motivos para visitar Plomer. Algunos clásicos recomendados por los visitantes son:

El Vasquito

Los Tobianos

El Mangrullo

La cocina casera de Yami

Pero el imperdible absoluto sigue siendo el histórico almacén de campo La Unión, conocido también como Lo de los González, famoso por sus sándwiches campestres y sus enormes picadas.

3. Cabalgatas y actividades al aire libre

Para quienes buscan movimiento, Plomer ofrece opciones como:

Cabalgatas por caminos rurales

Caminatas y paseos en bicicleta

Juegos y deportes informales en las canchas del pueblo

Es un destino ideal para ir con chicos, ya que pueden correr, jugar y explorar con total libertad.

4. Cielos estrellados únicos

Al caer la noche, la ausencia casi total de contaminación lumínica regala un cielo despejado donde se ven miles de estrellas. Un lujo a pocos kilómetros de la ciudad.

A solo una hora de Buenos Aires, Plomer ofrece asado, cabalgatas y la tranquilidad Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

Cómo llegar a Plomer

El acceso es sencillo y directo:

Tomar Acceso Oeste en dirección a Luján. Antes de llegar, desviarse hacia la Ruta Provincial 6. En el km 133, un acceso asfaltado conduce derecho al pueblo.

El viaje dura poco más de una hora desde CABA, lo que lo convierte en una escapada perfecta para pasar el día sin necesidad de reservas ni planificación extensa.

Por qué Plomer es tendencia en escapadas cerca de Buenos Aires

Es cerca , económico y fácil de recorrer.

Ofrece comida casera , tradición y costumbres auténticas.

Tiene historia, naturaleza y tranquilidad en partes iguales.

Es una experiencia 100% bonaerense que no se encuentra en otros destinos más concurridos.

Si buscás un lugar distinto para desconectar sin manejar horas, Plomer es una de las mejores escapadas rurales cerca de Buenos Aires. Un pueblo simple, cálido y lleno de historias que vale la pena conocer.