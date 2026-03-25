Descubrí tres reservas tranquilas, accesibles y llenas de naturaleza Foto: Foto generada con IA

Para quienes disfrutan de la calma y buscan reconectarse con la naturaleza sin realizar largos viajes, las reservas naturales cercanas a CABA son una opción perfecta. Especialmente para jubilados, estos espacios verdes ofrecen senderos accesibles, actividades suaves, entornos seguros y mucha paz.Aquí te presentamos tres reservas ideales para una escapada de día, todas a menos de dos horas de la Ciudad.

1. Reserva Natural Municipal Los Robles (Moreno)

Tres destinos rodeados de verde, seguros y accesibles Foto: Turismo Provincia de Buenos Aires

La Reserva Municipal Los Robles, ubicada en el partido de Moreno, es uno de los pulmones verdes más completos y amigables para adultos mayores. Con 268 hectáreas de bosque implantado, humedales y pastizales pampeanos, este espacio ofrece caminos accesibles, zonas de descanso y actividades guiadas aptas para todas las edades.

Por qué es ideal para jubilados

Caminatas guiadas organizadas por guardaparques , especialmente los fines de semana, a un ritmo tranquilo y con pausas.

Infraestructura completa , incluyendo espacios gastronómicos, baños, sectores de picnic y áreas de sombra.

Ambiente seguro y ordenado , con cupos controlados para evitar aglomeraciones.

La cercanía al lago San Francisco brinda un paisaje perfecto para descansar y disfrutar del avistaje de aves.

Qué se puede hacer

Caminatas por el Museo Muñiz o el sendero del Ipacaá.

Avistaje de aves y fotografía de naturaleza.

Picnic tranquilo en zonas habilitadas.

Si buscás un plan accesible, ordenado y lleno de verde, Los Robles es una de las mejores alternativas para pasar un día relajado cerca de CABA.

2. Reserva de Biósfera Delta del Paraná (San Fernando)

Estas reservas ofrecen senderos suaves, tranquilidad y paisajes únicos Foto: Turismo Provincia de Buenos Aires

A solo unos minutos de la Ciudad, la Reserva de Biósfera Delta del Paraná, reconocida por la UNESCO, es un destino fascinante para quienes desean disfrutar de la naturaleza sin grandes esfuerzos físicos. Esta reserva abarca unas 88.000 hectáreas de humedales, islas y cauces de agua que componen un ecosistema único en la región.

Por qué es ideal para jubilados

Entorno extremadamente tranquilo , donde agua y vegetación se combinan en paisajes que invitan al descanso.

Opciones de recorridos suaves en lancha o catamarán, perfectos para quienes prefieren evitar caminatas largas.

Gran biodiversidad: ciervos de los pantanos, aves acuáticas, carpinchos y más.

Qué se puede hacer

Navegación por ríos y arroyos.

Caminatas breves por senderos interpretativos en áreas habilitadas.

Avistaje de fauna en un entorno protegido.

Este destino es perfecto para jubilados que buscan naturaleza en estado puro, sin exigencias físicas y con la posibilidad de disfrutar del paisaje desde el agua.

3. Reserva Natural Punta Lara (Ensenada)

Escapadas para jubilados Foto: Turismo Provincia de Buenos Aires

La Reserva Natural Punta Lara, ubicada muy cerca de Ensenada, es un espacio de 450 hectáreas donde conviven bosques, humedales y una rica fauna autóctona. Es un destino accesible, plano y seguro, ideal para quienes desean caminar en un entorno natural sin grandes desniveles ni dificultades.

Por qué es ideal para jubilados

Senderos amplios y de recorrido sencillo.

Abundante sombra natural gracias a sus bosques ribereños.

Gran variedad de aves y especies nativas, lo que convierte cada paseo en una experiencia educativa y serena.

Qué se puede hacer

Caminatas recreativas y suaves.

Observación de fauna y flora.

Descanso en áreas naturales cercanas al Río de la Plata.

Punta Lara es ideal para quienes desean un día tranquilo rodeado de vegetación, con buena accesibilidad y sin multitudes.

Naturaleza cercana y accesible para un día perfecto

Estas tres reservas —Los Robles, Delta del Paraná y Punta Lara— ofrecen experiencias diferentes, pero todas comparten lo que más valoran los jubilados:

entornos tranquilos

naturaleza abundante

accesos fáciles

actividades suaves

espacios seguros y ordenados

Son destinos perfectos para despejarse, respirar aire puro y disfrutar un día en contacto con la naturaleza sin alejarse demasiado de la ciudad.