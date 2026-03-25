El pueblito con laguna y almuerzos económicos que está a 2 horas de CABA. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

A tan solo 120 kilómetros -o dos horas- de la Ciudad de Buenos Aires se ubica un pueblito cargado de historia y con una laguna ideal para tomar mates en su orilla disfrutando de la naturaleza. Se trata de Ranchos, un destino perfecto para una escapada de fin de semana ubicado en la intersección de las rutas 29 y 20, a dos horas de la Capital.

Ranchos, el destino con laguna ideal para una tarde de mates y tranquilidad

La laguna situada en esta localidad es ideal para que los visitantes puedan disfrutar de una tarde a la orilla del agua y renovar sus energías, ya que es un ambiente natural lleno de paz y tranquilidad, lejos del sonido de CABA. Años atrás, era un enorme masa de agua, pero con el correr del tiempo se fue achicando. En la actualidad se puede disfrutar al máximo en épocas de lluvia.

Laguna de Ranchos. Foto: Facebook / Multimedio Digital.

A orilla de la Laguna de Ranchos se encuentra una antigua edificación que fue construida en el 1700 para custodiar los límites coloniales. En la actualidad se puede visitar y es un espacio para nutrirse de historia argentina.

Se trata de “Nuestra Señora del Pilar de los Ranchos”. Luego de su armado, los integrantes de la compañía Blandengues y familias de Austria empezaron a poblar la tierra y a fundar el pueblo.

¿Qué hacer en una escapada de un día cerca de Buenos Aires?

El pueblo de Ranchos tiene el restaurante llamado Costumbres, ubicado dentro del Centro de Educación Física, Deportes y Recreación de General Paz. Allí se puede disfrutar de una amplia variedad de platos típicos.

Restaurante Costumbres, en Ranchos. Foto: Google Maps

Los menús que más salen son las parrilladas, las pastas y los postres clásicos. Los visitantes salen a gusto por las porciones abundantes que ofrecen y los precios accesibles.

Además, Ranchos posee un calendario de festivales, entre los cuales se destacan:

Fiesta de los Fortines : esta fiesta es para conmemorar la historia y cultura del pueblo, y se realiza durante la segunda quincena de enero. Esas semanas la música y la comida abundan en la calle principal.

Día de la Virgen del Pilar: la Iglesia del Pilar es una de las más antiguas de la provincia de Buenos Aires y está ubicada en el pueblo de Ranchos, por lo que festejar y honrar a esta Virgen el 12 de octubre es muy importante para los que viven allí.

¿Cómo llegar a Ranchos desde CABA?

Para llegar a Ranchos desde CABA, lo más rápido y fácil es: