El Carro, un bodegón que logró llamar la atención por sus porciones abundantes y una carta pensada para compartir tanto con la familia como con amigos. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

A 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Loma Verde aparece como una opción ideal para una escapada gastronómica de fin de semana. Este pequeño pueblo, conocido por su ambiente tranquilo y su zona de quintas, debe su nombre a una loma históricamente verde ubicada cerca de la antigua vía del tren.

En ese entorno abrió recientemente El Carro, un bodegón que logró llamar la atención por sus porciones abundantes y una carta pensada para compartir tanto con la familia como con amigos.

Bodegón El Carro. Foto: Instagram.

Entre los platos que más salen se destaca la torre de pastas, una propuesta imponente que incluye cinco variedades de pastas acompañadas por cinco salsas diferentes. Otro de los grandes protagonistas de la carta es la milanesa napolitana XL, una porción gigante pensada para al menos cuatro personas.

También sobresale la picada con fondue de quesos servida en pan casero, una opción que combina fiambres y sabores clásicos con un toque original. Además del restaurante, el lugar cuenta con heladería y cafetería, lo que permite extender la visita más allá del almuerzo o la cena.

Bodegón El Carro. Foto: Instagram/el.carro.escobar

El bodegón apunta a una experiencia relajada, con platos abundantes, precios pensados para compartir y un entorno que invita a quedarse varias horas. La combinación entre gastronomía casera y aire de campo convierte al lugar en una propuesta atractiva para quienes buscan salir de la rutina sin alejarse demasiado de la ciudad.

Loma Verde, una localidad para pasar el fin de semana

Loma Verde, una localidad que pertenece al partido de Escobar y está ubicada a la altura del kilómetro 54 de la Ruta Nacional 9, se volvió una de las más elegidas para realizar escapadas cortas. Históricamente fue una zona de tambos, chacras y quintas de fin de semana, y con el paso de los años logró consolidarse como una localidad más residencial rodeada de naturaleza y barrios cerrados.

Bodegón El Carro. Foto: Instagram/el.carro.escobar

Recién en 2017 fue reconocida oficialmente como localidad dentro de Escobar, aunque desde hace décadas ya tenía identidad propia entre quienes la elegían por su tranquilidad y cercanía con la ciudad.

En los últimos años también sumó nuevos atractivos: además de su perfil gastronómico, Loma Verde incorporó más casas y comercios.

Bodegón El Carro. Foto: Instagram/el.carro.escobar

Cómo llegar a Loma Verde desde Buenos Aires

Para llegar a Loma Verde desde Capital Federal, una de las opciones más rápidas es tomar la Autopista Panamericana, ramal Escobar, y continuar hasta la zona de Loma Verde. El viaje demora cerca de una hora, dependiendo del tránsito.