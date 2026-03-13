El único país de Sudamérica que cuenta con salida al océano Atlántico y al Pacífico. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Existen muchos rincones del mundo que sorprenden por su riqueza natural, geográfica y cultural. Uno de ellos está en Sudamérica, donde se destaca un país único que cuenta con salida al océano Atlántico y al Pacífico. Esto no solo resalta su diversidad geográfica, sino también su conexión con distintas tradiciones, ecosistemas y una impresionante biodiversidad.

Tanto en el Atlántico como en el Pacífico, las costas de esta nación sudamericana son un verdadero tesoro natural que ofrecen paisajes impresionantes, convirtiéndola en un atractivo turístico de primer orden debido a su amplia belleza.

Colombia, el país de Sudamérica que tiene acceso a dos océanos

Se trata de Colombia, un destino único en Sudamérica que se distingue por su privilegiada ubicación geográfica, la cual le otorga acceso tanto al océano Atlántico como al Pacífico. Esta posición estratégica lo convierte en un punto de encuentro entre dos mundos, con costas que varían en su paisaje y biodiversidad.

Se trata de uno de los pocos países del mundo que gracias a su ubicación tiene acceso al Mar Caribe en el norte y al océano Pacífico en el occidente. Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del país, casi la mitad de su territorio (45%) está compuesto por cuerpos de agua salada, que incluyen a estos océanos.

Esto significa que gran parte de su territorio está ocupada por una amplia variedad de ecosistemas marinos, como los arrecifes de coral, manglares, zonas costeras y bahías, que son fundamentales para la biodiversidad del país, ya que albergan gran cantidad de especies y juegan un papel muy importante en la regulación del clima y la protección de las costas, entre otros beneficios ambientales.

Ambos océanos cuentan con 2.860 kilómetros cuadrados de arrecifes, 2.845km2 en el mar Caribe colombiano y 15km2 en el Pacífico. El 78% de esta extensión se encuentra en la Reserva de Biósfera Seaflower, del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el caso del Pacífico, las formaciones coralinas están presentes en la Isla de Gorgona, Malpelo, Utría y Punta Tebada.

Acceso a los océanos: ¿qué sucede con Chile y Argentina?

En el caso de Argentina, solo tiene acceso directo al océano Atlántico (en sus límites sur y este). Sin embargo, el país posee proyección bioceánica a través del Canal Beagle en el extremo sur y utiliza puertos chilenos para acceder al Pacífico.

Canal de Beagle. Foto: NA

Por su parte, si consideramos el territorio continental de Chile, este solo tiene acceso al océano Pacífico. Aunque, si se tiene en cuenta su región antártica, esta sí limita con el Atlántico, ampliando la presencia territorial del país a ambos océanos.

Tomando en cuenta esto hay que destacar que el país trasandino es el único que tiene presencia en tres continentes: América, la Antártida y Oceanía. Esta última, conocida como Chile insular, está compuesta por un conjunto de islas volcánicas en el océano Pacífico Sur, entre las cuales se destaca la isla de Pascua, famosa por su riqueza cultural y arqueológica.