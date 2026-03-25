VIajes en Semana Santa Foto: Foto generada con IA

La Semana Santa 2026 llega con un plus irresistible: un fin de semana XXL que combina feriados nacionales, clima otoñal perfecto y destinos argentinos que brillan en esta época del año. Según el calendario oficial, este año la celebración se extiende del jueves 2 al domingo 5 de abril, coincidiendo además con el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, lo que genera un descanso largo ideal para viajar por el país.

Con temperaturas más templadas, paisajes teñidos de ocres y una baja natural en la demanda turística, abril se posiciona como uno de los mejores meses para hacer una pausa y reconectar con la naturaleza, la gastronomía y la cultura local. Si buscás inspiración, acá van algunas de las escapadas más destacadas para aprovechar este fin de semana largo.

1. Iguazú: naturaleza imponente con el clima ideal

Cataratas del Iguazú, Argentina. Foto: Unsplash

Abril es uno de los meses más recomendados para visitar Cataratas del Iguazú: hay menor humedad, temperaturas moderadas y un caudal de agua espectacular que permite disfrutar cada circuito con comodidad.

Quienes viajan durante Semana Santa encuentran además una experiencia más tranquila, sin el ritmo intenso del verano. Es el momento perfecto para recorrer la Garganta del Diablo, perderse entre la selva misionera y disfrutar de la gastronomía regional, donde los pescados de río y los sabores locales son protagonistas.Este destino ya figura entre los más elegidos para esta fecha en distintos relevamientos turísticos nacionales.

2. Ushuaia: otoño en el Fin del Mundo

Ushuaia, el Fin del Mundo Foto: Archivo

Si buscás aire puro, aventura y paisajes que parecen de otro planeta, Ushuaia es la elección ganadora. En abril, los cielos suelen estar más despejados, el frío es estable y el bosque patagónico comienza a teñirse de rojos intensos típicos del otoño.

Las caminatas por el Parque Nacional Tierra del Fuego, la navegación por el Canal Beagle y la visita a la zona del Glaciar Martial ofrecen equilibrio entre contemplación y adrenalina. Lo mejor: al ser temporada media, la ciudad se vive con más calma, ideal para quienes quieren desconectar de verdad.

3. El Calafate: un encuentro íntimo con los glaciares

El Calafate. Foto: Unsplash.

Para quienes buscan naturaleza en estado puro, El Calafate es otro clásico del otoño. El mítico Glaciar Perito Moreno mantiene su magnetismo intacto y la baja afluencia turística permite recorrer pasarelas y miradores con más tranquilidad.

Los alojamientos, muchos con vistas panorámicas a la cordillera, ofrecen experiencias orientadas al descanso: spas, gastronomía patagónica y actividades de exploración. Abril es, sin dudas, uno de los mejores momentos del año para visitar este rincón de la Patagonia.

4. Pueblos bonaerenses: escapadas cerca y sin complicaciones

Laguna de Chascomus. Foto Instagram @romeroiara_

Si preferís algo más cercano a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia ofrece opciones encantadoras. San Antonio de Areco destaca con su identidad criolla, sus pulperías y el ambiente rural ideal para descansar sin alejarse demasiado.

Otra alternativa es Chascomús, donde las actividades al aire libre, los paseos por la costanera y la impronta familiar convierten la escapada en un respiro perfecto. Son destinos accesibles, ideales para viajes cortos y sin necesidad de grandes planificaciones.

5. Salta: tradición, cultura y paisajes que emocionan

Una joya perdida en Salta Foto: Wikipedia

En el Norte argentino, Salta vive estos días con una intensidad especial. Las procesiones, las iglesias históricas y las peñas folclóricas convierten la visita en una experiencia profundamente cultural.

El clima otoñal acompaña con temperaturas agradables y cielos despejados, perfectos para recorrer el Cerro San Bernardo, visitar Cachi o aventurarse por la Quebrada del Toro. Es un destino ideal para quienes buscan combinar descanso, tradición y paisajes únicos.

Por qué este finde XXL será uno de los más buscados del año

La coincidencia entre Semana Santa y el feriado del 2 de abril hace que el descanso se extienda durante cuatro días completos, generando uno de los fines de semana más largos del 2026 para viajar dentro de Argentina.

Además, al darse en pleno otoño, la fecha combina los mejores elementos para viajar: clima agradable, menos turistas, precios más competitivos y destinos que se vuelven especialmente fotogénicos.

Una oportunidad perfecta para viajar y reconectar

La Semana Santa 2026 ofrece un equilibrio ideal entre descanso, cultura y aventura. Ya sea que busques paisajes imponentes, experiencias gastronómicas, rutas cargadas de historia o simplemente un cambio de aire cerca de casa, el finde XXL de abril será la excusa perfecta para disfrutar del otoño argentino en su mejor versión.