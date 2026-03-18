Chile empezó a cavar enormes zanjas en la frontera con Perú. Foto: Captura

La agenda internacional de José Antonio Kast, presidente de la República de Chile asumido el pasado 11 de marzo de 2026, dio un primer paso hostil con sus vecinos de América Latina. La decisión del Gobierno chileno fue militarizar la frontera con Bolivia y ordenar la construcción de “barreras físicas”.

La iniciativa generó una reacción desencajada en el lado boliviano. Algunos analistas advierten que viola el Tratado de 1904 que fijó los límites definitivos entre ambos países, mientras que otros esperan una respuesta del país del altiplano.

José Antonio Kast presenta en la frontera norte de Chile un plan para frenar la inmigración irregular. Foto: EFE/Presidencia de Chile

El plan de Chile para reforzar la seguridad en sus límites

La medida se enmarca en un contexto donde el mandatario recientemente asumido, José Antonio Kast, busca cumplir su promesa de combatir la migración ilegal y reforzar el control de la frontera norte.

“Le encomiendo que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la migración ilegal”, indicó Kast al jefe del Ejército, Pedro Varela, durante el acto en el que firmó la norma.

José Antonio Kast presenta en la frontera norte de Chile un plan para frenar la inmigración irregular. Foto: EFE/Presidencia de Chile

La dura reacción de Bolivia ante el anuncio del gobierno chileno

La decisión resulta más que controversial. Rodrigo Paz, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, había asistido a la toma de posesión de su par chileno, y muchos se ilusionaban con que la tensión existente entre los dos países se empiece a diluir.

“Siempre es mejor el futuro que el pasado”, “En el vecindario hay que tratarnos de buena manera” o “La lógica es que nos llevemos bien para crecer, nuestras naciones se merecen una mejor relación”, fueron algunas de las frases del mandatario boliviano ante medios chilenos.

¿Por qué Chile decidió avanzar con la construcción de barreras físicas?

José Antonio Kast Foto: Prensa

Según datos oficiales de Chile, cerca de 180.266 bolivianos viven en ese país, lo que representa menos del 10% de los extranjeros residentes. Si bien no se encontraron cifras sobre las nacionalidades de migrantes indocumentados, el Instituto Nacional de Estadística estima que existen cerca de 337.000 extranjeros en situación irregular.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas plenas desde 1978, luego de que Chile rechazase las propuestas que buscaban una solución a la mediterraneidad boliviana.

El conflicto entre los dos países latinoamericanos se enraiza en un conflicto del siglo XIX. Luego de la guerra de 1884, Bolivia se quedó sin salida al océano Pacífico.

El distanciamiento entre La Paz y Santiago se profundizó en los últimos años, desde que Bolivia interpuso una demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia en 2013. Posteriormente, Chile inició un juicio ante el mismo organismo por las aguas del Silala en 2016.

Mientras la construcción de “barreras” en medio de ambos países parece inminente, el presidente Paz y el canciller Aramayo apuestan por minimizar el asunto y destacar el avance de una agenda común que incluiría temas comerciales, energéticos y otros.