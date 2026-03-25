Buenos Aires entre un prestigioso ranking gastronómico Foto: Foto generada con IA

La carne argentina vuelve a confirmar su prestigio internacional. El prestigioso ranking World’s Best Steak Restaurants 2026 comenzó a revelar su nueva edición y, en la primera tanda de anuncios, cuatro restaurantes de Buenos Aires ya lograron ubicarse entre los mejores del mundo. El dato no pasó inadvertido: la capital argentina reafirma su lugar como una de las mecas globales del steak y la parrilla.

Aunque todavía falta conocer el tramo decisivo del listado (los puestos 1 al 19), la presencia local en los lugares ya revelados vuelve a captar la atención del circuito gastronómico internacional y entusiasma tanto a chefs como a fanáticos de la buena carne.

Los cuatro restaurantes argentinos que ya están entre los mejores del mundo

En esta edición parcial del ranking 2026, que se publica por etapas a través de las redes oficiales del certamen, Argentina logró cuatro apariciones destacadas entre los puestos 20 y 101. Todos los elegidos están en Buenos Aires y representan distintos estilos de parrilla y cocina especializada en carnes.

Fogón Asado (puesto 22)

Es, hasta ahora, el restaurante argentino mejor ubicado en el ranking 2026. Fogón Asado continúa consolidando su propuesta basada en la experiencia, el manejo preciso del fuego y una visión contemporánea de la carne argentina. Su ubicación entre los primeros 25 del mundo confirma su proyección global.

Madre Rojas (puesto 47)

Bodegón Madre Rojas. Foto: Instagram/MadreRojas

Con una propuesta que mezcla identidad local, técnica y producto, Madre Rojas sigue escalando posiciones en los rankings internacionales. Su lugar en el top 50 refleja el interés creciente por propuestas que reinterpretan la tradición parrillera sin perder raíces.

Elena (puesto 54)

Un clásico de la alta gastronomía porteña que se mantiene firme entre los favoritos. Elena vuelve a destacarse gracias a su enfoque en carnes de calidad premium, servicio de excelencia y una carta que combina elegancia y tradición.

Happening (puesto 82)

Happening. Foto: @happeningba

Uno de los grandes referentes históricos de la carne en Buenos Aires completa el cuarteto argentino. Happening demuestra que los clásicos bien ejecutados siguen teniendo peso en las evaluaciones internacionales.

Buenos Aires, una ciudad clave en el mapa mundial del steak

La aparición de estos cuatro restaurantes no es un hecho aislado. La escena gastronómica porteña vuelve a posicionarse como una plaza fuerte dentro del circuito global de carnes, con propuestas que conviven entre la parrilla tradicional, el fine dining y los formatos contemporáneos enfocados en la experiencia.

Este desempeño sostiene una tendencia que se viene consolidando en los últimos años: chefs argentinos formando parte de listas globales, turistas viajando especialmente por experiencias gastronómicas y una identidad carnívora que se adapta a los nuevos tiempos sin perder esencia.

El antecedente que sigue marcando la vara: lo que pasó en 2025

El contexto ayuda a explicar la expectativa. En la edición anterior del ranking, Argentina tuvo una de sus mejores actuaciones históricas:

Don Julio fue elegido mejor steak restaurant del mundo

Fogón Asado quedó en el puesto 35

Elena alcanzó el puesto 56

Hermanos se ubicó en el 95

Ese desempeño convirtió al país en un foco de atención permanente cada vez que se anuncia una nueva edición del ranking.

Lo que viene: la expectativa por el top 20

Aunque la lista 2026 todavía no está completa, el inicio ya genera expectativa. Falta conocer el tramo más esperado: los mejores 20 restaurantes del mundo y el interrogante es inevitable: ¿volverá Argentina a meterse entre los primeros puestos?

Mientras tanto, los primeros resultados ya confirman algo claro: la carne argentina sigue en lo más alto, y Buenos Aires continúa siendo una ciudad indispensable para entender las tendencias globales del steak.

Por qué este ranking importa

El World’s Best Steak Restaurants reúne parrillas y steakhouses de distintos continentes, evaluando calidad de la carne, técnica, experiencia, consistencia y personalidad. Estar en esta lista no solo es un reconocimiento, sino también una vidriera internacional clave para el turismo gastronómico.