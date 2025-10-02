El Obelisco de Buenos Aires estrena su Mirador 360°: dónde sacar entradas para subir y disfrutar de vistas panorámicas

Próximamente, esta novedad estará abierta al público todos los días, ofreciendo vistas increíbles de la ciudad. Te contamos cómo conseguir entradas anticipadas, los precios y qué monumentos y paisajes se pueden apreciar desde lo más alto.

Obelisco, Buenos Aires. Foto: NA

A partir del 1 de noviembre, el Obelisco de Buenos Aires abre al público su mirador, ofreciendo una experiencia inédita para quienes quieran contemplar la ciudad desde lo alto. Por primera vez, ya no será necesario esperar fechas especiales ni limitaciones de cupos: el recorrido está disponible todos los días, de 9 a 17 horas.

El acceso al mirador combina varios tramos: ocho escalones iniciales, un ascensor que asciende siete pisos y una escalera caracol que lleva directamente al nivel superior. Desde 67,5 metros de altura, los visitantes pueden disfrutar de vistas panorámicas de 360° a través de cuatro ventanas, que permiten apreciar la magnitud y belleza de Buenos Aires desde un ángulo único.

El nuevo mirador porteño, desde el Obelisco. Foto: Turismo BA.

Entre los íconos que se destacan desde esta perspectiva se encuentran:

La Avenida 9 de Julio , considerada la más ancha del mundo.

El Teatro Colón , uno de los teatros líricos más importantes del planeta.

Las cúpulas históricas de los edificios del centro porteño, sobre la Avenida de Mayo .

El Río de la Plata, visible en días despejados.

El Obelisco, inaugurado en 1936 para celebrar el 400 aniversario de la fundación de Buenos Aires, se consolidó como uno de los monumentos más emblemáticos de Argentina. A lo largo de su historia, fue escenario de eventos culturales, festejos y manifestaciones, y ahora suma esta nueva propuesta que permite redescubrir la ciudad desde las alturas.

El nuevo mirador porteño, desde el Obelisco. Foto: Turismo BA.

Todo sobre el Mirador del Obelisco: dónde conseguir entradas y cuánto cuestan

Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada online en el sitio web oficial del Mirador, o presencialmente en los puestos ubicados en Av. Diagonal Norte y Av. 9 de Julio.

Los precios son de $18.000 para residentes argentinos y $36.000 para extranjeros, y la visita se realiza en grupos organizados para garantizar seguridad y comodidad.

El nuevo mirador porteño, desde el Obelisco. Foto: Turismo BA.

Con este nuevo mirador, el Obelisco ofrece a porteños y turistas una oportunidad única para contemplar Buenos Aires desde un ángulo privilegiado, combinando historia, cultura y panorámicas que harán de cada visita una experiencia memorable.