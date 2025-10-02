El pueblo ícono del turismo ecológico ideal para una escapada: senderos entre bosques, colores vibrantes y naturaleza deslumbrante

Gracias a su gran cantidad de árboles, el paisaje cambia con los colores característicos de cada estación, brindando postales únicas en cualquier época del año.

Cazón, Saladillo. Foto: Instagram @viverodecazonsrl

En el último tiempo, lo que llamamos “las afueras de Buenos Aires” cobraron una gran importancia para el turismo, convirtiéndose en un lugar ideal para quienes buscan paz y tranquilidad. En ese sentido, aparecieron varios parajes que estaban ocultos, pero que esconden una belleza única, digna de conocer alguna vez en la vida.

Uno de estos destinos es Cazón, un pequeño pueblo con menos de 300 habitantes que se destaca por su inmensa riqueza forestal. Este rincón, ícono del turismo ecológico, es conocido como “el pueblo del millón de árboles” y ofrece a los visitantes la posibilidad de recorrer senderos entre bosques y disfrutar de una feria anual dedicada a la naturaleza.

Pueblo ícono del turismo ecológico

El pueblo de Cazón se encuentra en el partido de Saladillo, dentro de la provincia de Buenos Aires. Más precisamente, se ubica a 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana.

Cazón, ubicado en la provincia de Buenos Aires, es conocido como el pueblito del "millón de árboles". NA

Qué hacer en Cazón, el pueblito “del millón de árboles”

El mayor atractivo de Cazón es el Vivero Municipal Eduardo L. Holmberg, un extenso espacio de 210 hectáreas donde hay más de un millón de árboles. Este pulmón verde cuenta con senderos para realizar caminatas y paseos en bicicleta, ofreciendo un verdadero contacto con la naturaleza, que es la mayor protagonista.

En octubre, el pueblo se llena de vida con la Expo Vivero Cazón, un evento que combina feria gastronómica, espectáculos y actividades recreativas en un entorno natural. Se trata de una celebración ideal para descubrir la cultura local y disfrutar de su gastronomía.

Cómo es el pueblito bonaerense que tiene más viveros que calles. NA

Cazón también ofrece la posibilidad de realizar avistamiento de aves y disfrutar de un entorno silvestre donde el aire puro y el canto de los pájaros se roban el protagonismo.

Cómo llegar a Cazón desde Buenos Aires

Para llegar a Cazón desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe tomar la Ruta Nacional 205 hasta la localidad de Saladillo y desviarse por la Ruta Provincial 51 hasta el ingreso al pueblo. En auto, el viaje tiene una duración aproximada de dos horas y media.

Para quienes prefieren el transporte público, existen líneas de ómnibus que conectan Buenos Aires con Saladillo, desde donde se puede llegar a Cazón en taxi o remis.