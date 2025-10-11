Cuándo estrena su mirador el Obelisco de Buenos Aires y cómo conseguir entradas para las visitas guiadas diarias

Los detalles de una de las inauguraciones más esperadas en la Ciudad de Buenos Aires.

El nuevo mirador porteño, desde el Obelisco. Foto: Turismo BA.

El Obelisco, inaugurado en 1936, es uno de los símbolos indiscutibles de la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo de las décadas se consolidó como punto de encuentro y atractivo turístico central de la capital argentina, por lo que hay una gran expectativa ante la apertura oficial de su mirador.

Ya no será necesario esperar a fechas especiales ni a cupos limitados para recorrer el interior del monumento histórico. A partir del 1° de noviembre estará habilitado el Mirador del Obelisco, que permitirá disfrutar de una vista 360° única de la Ciudad de Buenos Aires.

El recorrido hacia el mirador del Obelisco comienza con un tramo de ocho escalones, seguido por un ascensor que asciende siete pisos. El trayecto final se realiza por una pequeña escalera caracol que conduce directamente al punto más alto del monumento. Una vez en la cima, a 67,5 metros de altura, lo único que resta es disfrutar de las vistas panorámicas que ofrecen sus cuatro ventanas, desde donde la ciudad se revela en toda su magnitud.

Desde este punto privilegiado pueden observarse algunos de los paisajes urbanos más representativos de la capital: la imponente Avenida 9 de Julio, reconocida como la más ancha del mundo; el majestuoso Teatro Colón, considerado uno de los grandes templos líricos del planeta; las cúpulas históricas que se alzan sobre la Avenida de Mayo; e incluso, en jornadas despejadas, la inmensidad del Río de la Plata.

Cómo visitar el Mirador del Obelisco: horarios y entradas

El mirador estará abierto todos los días, a partir del 1 de noviembre, en el horario de 9 a 17. Las entradas podrán adquirirse tanto de manera online como presencial.

La compra de entradas se realiza en los stands ubicados sobre la Avenida Diagonal Norte y la Avenida 9 de Julio y los valores son:

$18.000 para residentes argentinos (presentando DNI).

$36.000 para visitantes extranjeros.

Por esa suma, resulta accesible visitar el monumento situado en el cruce de la avenida 9 de Julio con Corrientes, cuya imponente presencia forma parte del paisaje urbano y de la identidad porteña.

Cómo es la experiencia de subir al mirador del Obelisco

El acceso al mirador se realiza a través de un ascensor con un lateral vidriado, diseñado para no alterar la estructura original del Obelisco. El recorrido total dura aproximadamente 20 minutos e incluye el ascenso hasta el nivel 55, seguido de una escalera caracol de 35 peldaños que conduce al mirador.

El mirador cuenta con cuatro ventanas orientadas estratégicamente hacia los puntos cardinales, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad. Además, la experiencia se complementa con una narración histórica y cultural.

Pensando en la accesibilidad, se ofrecerá próximamente una experiencia de realidad virtual para que las personas con movilidad reducida también puedan conocer los secretos y la historia de este ícono porteño.