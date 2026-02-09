El Día Mundial de la Pizza se celebra el 9 de febrero. Foto: Grok AI.

Este lunes 9 de febrero, el centro de la Ciudad de Buenos Aires será escenario de un evento gastronómico masivo con motivo del Día Internacional de la Pizza.

En ese marco, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) organizará una jornada con pizzas gratis, cocina en vivo, sorteos y un fin solidario, en uno de los puntos más emblemáticos de la capital.

La celebración se realizará entre las 12 y las 16 horas, franja horaria elegida estratégicamente por coincidir con el día de mayor actividad para el sector pizzero. Durante ese lapso, maestros pizzeros elaborarán en vivo un total de 5.000 porciones, que serán distribuidas entre los asistentes.

El evento tendrá lugar en la Plaza Astor Piazzolla, ubicada en Cerrito y Diagonal Norte, justo frente al Obelisco. Allí se instalará un camión cocina autosustentable de 11 toneladas y 15 metros de largo, diseñado para funcionar como una verdadera pizzería móvil a gran escala y convertir el espacio público en una cocina a cielo abierto.

Además de la preparación en vivo, la jornada contará con una ruleta de premios que permitirá a los participantes ganar pizzas enteras de regalo, sumando un atractivo extra a la propuesta y reforzando el carácter festivo del encuentro.

Más allá del aspecto gastronómico, la iniciativa tiene un fuerte contenido cultural y solidario. Por un lado, busca celebrar a la pizza como uno de los platos más representativos de la identidad argentina, reconocida oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Por otro, apunta a recaudar fondos para una causa social.

En ese sentido, aunque habrá pizzas gratuitas a través de sorteos, el objetivo principal es reunir dinero a beneficio de los Grupos Juveniles Salesianos de Don Bosco, de Avellaneda. Para colaborar, el público podrá adquirir un bono contribución simbólico de $2.000, que incluye dos porciones de pizza, hasta agotar el total de 5.000 unidades disponibles.

La magnitud del evento también se refleja en los insumos utilizados. Para la elaboración de las pizzas se emplearán aproximadamente 250 kilos de muzzarella, 100 kilos de tomate y 180 kilos de harina, todos ellos donados por empresas del sector alimenticio como Molinos Cañuelas y Lácteos Barraza, que acompañan la iniciativa.

Con entrada libre, espíritu solidario y una de las comidas favoritas de los argentinos como protagonista, la jornada promete convertirse en uno de los eventos más convocantes del verano porteño y una excusa perfecta para celebrar la pasión nacional por la pizza en pleno corazón de la ciudad.

