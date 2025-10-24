La fiesta más grande del asado está en Buenos Aires: el pueblito que combina gastronomía, naturaleza y desconexión

Ideal para una escapada de fin de semana, este rincón bonaerense demuestra que muchas veces el verdadero descanso empieza cuando dejamos de seguir el GPS y nos animamos a perdernos un poco.

Carmen de Areco, un lugar para desconectar Foto: Instagram @fiestadelasadocampero

A veces, lo más valioso no está en las rutas marcadas ni en los destinos promocionados. En el corazón de la provincia de Buenos Aires, una localidad poco conocida propone algo cada vez más buscado: bajar el ritmo. Lejos del tránsito pesado y de los planes a contrarreloj, esta escapada invita a recorrer caminos secundarios, respirar aire puro y dejarse llevar por la serenidad del paisaje.

El trayecto, que serpentea entre campos sembrados, árboles añosos y pueblos que conservan su identidad criolla, une dos arterias clave del territorio bonaerense sin pasar por los accesos más transitados. La experiencia, sin embargo, va mucho más allá del simple traslado: es una invitación a reconectar con el entorno y con uno mismo.

Cada kilómetro se convierte en una excusa para detenerse. Las calles tranquilas, las fachadas antiguas, las estaciones de tren en desuso y los almacenes de ramos generales narran historias de otros tiempos. La gastronomía, casera y generosa, suma sabores locales a la experiencia: empanadas al horno de barro, pastas artesanales y dulces regionales son parte del recorrido.

Carmen de Areco. Foto: buenosaires.tur.ar

Cuál es la localidad de Buenos Aires ideal para distenderse

Entre los pueblos que aparecen en este mapa alternativo, uno se destaca por su esencia serena y su profunda conexión con la tradición: Carmen de Areco.

Aunque no figura entre los grandes destinos turísticos, guarda todos los ingredientes para enamorar al visitante:paisajes abiertos, arquitectura rural, y una comunidad que recibe con calidez.

Este encantador pueblo rural despliega una variedad de propuestas ideales para quienes buscan una jornada diferente. Entre ellas, se destacan las visitas a tradicionales estancias de campo, un paseo por la Iglesia Nuestra Señora del Carmen -de gran valor histórico y arquitectónico-, y el recorrido por el Museo Histórico Francés, donde se conservan objetos, documentos y mobiliarios originales del siglo XIX.

A lo largo del año, el calendario local se enriquece con ferias artesanales, festivales regionales y celebraciones gauchescas que mantienen vivas las raíces culturales del lugar. Los visitantes también encuentran en su gastronomía un atractivo irresistible: ya sea en una antigua pulpería o en restaurantes que ofrecen parrilla al aire libre, los sabores criollos conquistaron a los amantes de la buena mesa.

Fiesta del Asado Campero Foto: Instagram @fiestadelasadocampero

La Fiesta del Asado Campero tuvo su primera edición el domingo 19 de octubre de este año en la Estación del Ferrocarril de Carmen de Areco.

El entorno natural, sereno y sin aglomeraciones, es perfecto para quienes disfrutan del aire libre: andar en bicicleta por caminos rurales o realizar caminatas entre campos abiertos son actividades frecuentes entre los que eligen esta escapada para desconectar y reconectar.

Carmen de Areco se sitúa en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, un puñado de pueblos que recorre la Ruta Provincial 31, corredor que conecta Colón en Entre Ríos con Zárate. Es un punto estratégico para quienes desean una escapada, pero sin tener que viajar demasiado si se parte desde CABA.

Carmen de Areco. Foto: X/@radiolaplata909

¿Cómo se llega a Carmen de Areco?

Para quienes parten desde la Ciudad de Buenos Aires, llegar es sencillo: basta con tomar la Ruta Nacional 7 hasta empalmar con la Ruta Provincial 31 y continuar hacia el sur. Son aproximadamente dos horas de viaje por paisajes rurales, pueblos tranquilos y extensos campos que convierten el trayecto en una experiencia en sí misma.

Si el auto no es opción, también hay servicios de micros interurbanos que conectan esta localidad con centros urbanos como Luján, San Andrés de Giles y Junín, facilitando el acceso sin necesidad de conducir.