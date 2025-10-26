El sueño de vivir en Outlander es posible con este castillo en ruinas que está a la venta en Escocia: ¿cuánto cuesta?

Quien sueñe con tener su propio Lallybroch en las Highlands no deberá desembolsar millones de libras. Hay oportunidades con mejores precios. Eso sí, están en ruinas, como el que acaba de salir a la venta.

Lallybroch según Outlander. Foto: Disney +.

Gracias a la historia creada por Diana Gabbaldon, Escocia tuvo un reverdecer turístico que lleva a los fans de Outlander de todo el mundo a descubrir en persona los atractivos que pudieron conocer a través de la serie de Disney+. Además de los tours que recorren las locaciones del programa, muchas de las edificaciones ancestrales permanecen en pie desde hace siglos e incluso vuelve a tener un renovado esplendor, tanto los castillos que todavía funcionan como moradas como las impactantes ruinas que por lo general se encuentran en lo alto de las montañas. Y algunos hasta los compran para vivir o para armar una atracción que valga la pena visitar.

Por ejemplo, un castillo que se ubica sobre un acantilado de repente adquirió nuevo interés por haber sido puesto a la venta para que quien lo compre pueda explotar toda la historia que encierran sus muros. Dotado de torres, baluartes, 40 habitaciones y hasta un misterioso túnel subterráneo, las ruinas del castillo de Dunskey están en las afueras del pueblo de Portpatrick, en el extremo suroeste de Escocia y lejos de las Highlands.

Data de mediados del siglo XVI y se dice que fue originalmente una fortaleza, el castillo de Adair, que habría sido destruido alrededor del año 1500 por los McCullochs de Myrton y Cardoness. No sucumbió del todo y 525 años después parte de la edificación permanece en pie.

Se vende un castillo en Escocia. Foto: Instagram.

Puesto a la venta, en las especificaciones del anuncio publicado en Strutt & Parker escriben que “la estructura incluye la enorme torre central de tres pisos construida para los Adair de Kinhilt, la misma familia que era dueña del Castillo de San Juan en Stranraer”.

Con dimensiones 30 x 14 metros, un muro escarpado que se proyecta hasta el borde del acantilado rocoso, conserva aún los restos de la bodega abovedada, una torre de vigilancia y un ala larga al norte de la torre principal.

Cuánto sale este castillo escocés

El terreno sobre el que está construido no es muy grande, apenas 8 acres (unas 3 hectáreas), y para acceder a lo que queda en pie hay que ir a través del sendero costero que está a sus espaldas. Además se sabe que es un importante sitio histórico que mantiene su popularidad entre los turistas que visitan la zona, aunque no esté permitido ingresar al interior porque la estructura no está muy sólida. Sólo se llega a las ruinas por el antiguo foso de la edificación.

“El castillo ha estado abandonado desde aproximadamente el año 1700 pero aún queda en pie lo suficiente de su estructura de piedra, con muros de 1,5 metros de espesor -reza el aviso-. Como propiedad privada es parte de la finca Dunskey, perteneciente a la familia Orr Ewing”.

Se vende un castillo en Escocia. Foto: Instagram.

El precio de venta es una ganga porque, mientras otros palacios se vendieron por más de un millón y medio de libras, este tiene un precio de base de 100.000 (alrededor de U$S 155.000), aunque esperan ofertas superiores.

Otros castillos a la venta

Este momento hay varios castillos y propiedades similares en venta en Escocia, como un palacio con su propia isla por un valor de U$S 7.515.000. La oferta puede variar de una propiedad abandonada y ruinosa a mansiones con comodidades modernas. Algunas son históricas y necesitan restauración, pero hay otras en las que aún se puede vivir. Las mejores son las exclusivas construidas en islas privadas. Una de ellas es la Isla de Vaila en Shetland y su castillo, que se vendieron en julio de 2022 por unos U$S 2.348.500. Los compradores ganaron privacidad y hasta una torre de vigilancia del siglo XVIII.

Quienes deseen tener su propio castillo escocés deberán analizar el estado de la propiedad, porque los que se encuentran en ruinas requieren de una inversión significativa en restauración y tienen un bajo precio de venta, mientras que otros se ofrecen en buenas condiciones y dotados de comodidades modernas. También habrá que considerar la ubicación, ya que por ser defensivos la mayoría se encuentra en islas remotas o en áreas de difícil acceso. A cambio devuelven una rica historia y características únicas.