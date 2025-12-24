Los aranceles de Donald Trump causan una profunda crisis en la producción y venta del whisky escocés

El Gobierno de Escocia mostró su preocupación por las economías rurales, ya que las destilerías acumulan un excedente que obligó a algunas a reducir la fabricación. Las ventas mundiales de esta bebida cayeron un 2,5% en el primer semestre de 2025.

Profunda crisis en la producción y venta del whisky escocés. Foto: Unsplash.

La caída de la demanda de whisky escocés y la incertidumbre de la guerra comercial de Donald Trump provocaron un exceso de oferta de la bebida que recuerda a la crisis de la década de 1980, lo que aumenta el riesgo de recortes de empleos y cierres de destilerías en Escocia.

Las ventas mundiales de whisky cayeron un 2,5% en el primer semestre de 2025, el tercer año consecutivo de descensos tras décadas de crecimiento constante. A causa de ello, las destilerías acumulan un excedente que obliga a frenar o reducir la producción.

La viceministra de Escocia, Kate Forbes, aseguró que los recortes de producción en estas zonas tuvieron un impacto “desproporcionadamente grande” en las economías rurales y advirtió de las consecuencias “catastróficas” de los aranceles de Estados Unidos sobre dicho sector.

Los aranceles de Donald Trump causaron una profunda crisis en el sector del whisky escocés. Foto: Reuters (Carlos Barria)

Hasta que se avance en las negociaciones para un acuerdo comercial entre Reino Unido y Estados Unidos, los productos británicos, incluido el whisky, siguen sujetos al arancel “base” del 10% impuesto por Trump a las importaciones desde abril.

En Estados Unidos, las ventas de whisky escocés en los primeros nueve meses de 2025 cayeron un 6%, lo que representa una mejora con respecto a la caída del 9% del año anterior. Sin embargo, es un considerable descenso en comparación con hace cinco años, cuando las ventas crecieron un 4% interanual.

Durante la crisis del whisky de la década de 1980, resultado de un período de sobreproducción en la década de 1970, las empresas reequilibraron la oferta y la demanda expandiéndose a nuevos mercados, como por ejemplo, España, Grecia y Japón.

Las ventas de whisky de malta se desplomaron, mientras que las ventas de mezclas asequibles resistieron mejor el golpe. Foto: Unsplash.

Para la década de 1990, fabricantes de bebidas como William Grant y Diageo comenzaron a desarrollar más whisky de malta puro, cobrando precios cada vez más altos por los líquidos añejos y ampliando su negocio a mercados como China e India.

Ahora las ventas de malta se desplomaron, mientras que las ventas de mezclas asequibles resistieron mejor el golpe. En 2024, las ventas mundiales de malta cayeron un 7% en comparación con el año anterior, con una caída del 1% en las mezclas.

Las ventas de whisky escocés volverán a crecer en 2030

Según las previsiones de IWSR, las ventas de whisky escocés volverán a crecer para 2030. Esto se verá impulsado en gran medida por la expansión a nuevos mercados como India, ya que el futuro del mercado estadounidense sigue siendo incierto.

Las ventas de whisky escocés volverán a crecer para 2030, según las previsiones de IWSR. Foto: Unsplash.

Por otro lado, a la industria también le preocupa que, a medida que se prolonguen las negociaciones arancelarias, otros países puedan lograr sus propios acuerdos con gravámenes relativamente más bajos, lo que situaría al whisky en mayor desventaja.

El Gobierno escocés está preocupado por la falta de prioridad que el equipo negociador de Reino Unido le dio al whisky escocés, que en 2022 representó más de una cuarta parte del valor de las exportaciones internacionales de bienes de Escocia, pero solo alrededor del 2% de las exportaciones de Reino Unido.