Un rincón de Argentina que parece sacado de Outlander: el pueblito que transporta a las Tierras Altas de Escocia

Una visita a este paraje oculto entre las montañas es un viaje en el tiempo, digno de conocer alguna vez en la vida. Dónde queda.

Tafí del Valle. Foto X @pilusaltor

Hace más de 11 años se estrenaba una de las series que más logró cautivar al público. Gracias a su combinación de romance, historia y aventura, Outlander se ganó el corazón de los fans. Pero además de su trama y sus entrañables personajes, la serie, basada en las novelas de Diana Gabaldon, destaca por sus increíbles locaciones y los paisajes impresionantes de Escocia.

Tierras Altas, Escocia. Foto X @Tocharus

En un contexto donde los fanáticos atraviesan el droughtlander, a la espera de la temporada 8 y del final de la serie, vale la pena destacar que existen lugares en Argentina que recuerdan a las Tierras Altas de Escocia, y que todo seguidor debería conocer al menos una vez en la vida.

En nuestro país, hay un destino especial para los amantes de Outlander, que no solo invita a viajar en el tiempo a través de la imaginación, sino también a descubrir un rincón poco conocido con una belleza natural única.

Outlander. Foto Instagram @outlander_starz

Outlander: el destino de Argentina que transporta a Escocia

El norte argentino posee un encanto único y Tucumán es una de las provincias más infravaloradas a nivel turístico. Allí, se encuentra Tafí del Valle, un lugar que transporta a Escocia a quien lo visite y es ideal para hacer una escapada y desconectarse del ruido de la ciudad.

Tafí del Valle, Tucumán. Foto X @147kore

Tafí del Valle. Foto X @pilusaltor

Con sus montañas imponentes que se difuminan junto con las nubes y un verde exuberante que parece sacado de Outlander, este sitio se destaca por su paz y naturaleza. Además, se convierte en el paraje ideal para los fanáticos de la serie, ya que recuerda a la primera temporada, la favorita de muchos.

Tafí del Valle. Foto Instagram @aventura_pinosport

La ciudad de Tafí del Valle se ubica en el centro del bellísimo Valle de Tafí, que separa las elevadas cordilleras de la Sierra del Aconquija al sur y las Cumbres Calchaquíes al norte. El mismo conecta los Valles Calchaquíes, al oeste, con la gran Llanura Chacopampeana al este.

Tafí del Valle. Foto Instagram @cabanas_altos_de_tafi

Esta pequeña localidad cuenta con tan solo 15 mil habitantes, encontrándose en el noroeste de Argentina y rodeada de las altas montañas con senderos que invitan a recorrer los extensos paisajes, su cultura y su historia, lo que la convierte en ideal para hacer turismo.

Tafí del Valle. Foto Instagram @cabanas_altos_de_tafi

Pero además, lo más sorprendente es que su arquitectura también recuerda al viejo continente y es que las antiguas casas del lugar no tienen mucho que envidiarle a Escocia. Una escapada a este pueblito entre las montañas es un viaje en el tiempo.

Tafí del Valle. Foto X @pilusaltor

En ese contexto, la cuenta de X RespiraArg compartió un video mostrando la belleza natural de este paraje oculto y los comentarios no faltaron: “¡Se parece mucho a las tierras altas de Escocia!”, “Me recordó a Irlanda, ¡una belleza!”, “¿Esto es en Argentina?”, “Somos el país más hermoso del mundo. Nada que envidiarle a otros”, fueron algunos de los elogios que recibió el lugar.

Qué hacer en Tafí del Valle

Dentro de las principales actividades en Tafí del Valle, se destacan:

Cascada Los Alisos

Cerro Pelao

Mirador del Cerro de la Cruz

Reserva natural de la Defensa

Peatonal Los Faroles

Parque Provincial Cumbres Calchaquíes

Estancia Las Carreras

Museo de Mitos y Leyendas

Tafí del Valle. Foto X @pilusaltor

Cómo llegar a Tafí del Valle

Sin dudas, Tafí del Valle se convirtió en el lugar de Argentina que imita por excelencia a las Tierras Altas de Escocia, lo que lo convierte en un sitio imperdible para los fanáticos de Outlander y para quienes deseen hacer un viaje en el tiempo, al igual que en la serie, en búsqueda de paz y tranquilidad.