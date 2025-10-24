Un rincón de Argentina que parece sacado de Outlander: el pueblito que transporta a las Tierras Altas de Escocia
Hace más de 11 años se estrenaba una de las series que más logró cautivar al público. Gracias a su combinación de romance, historia y aventura, Outlander se ganó el corazón de los fans. Pero además de su trama y sus entrañables personajes, la serie, basada en las novelas de Diana Gabaldon, destaca por sus increíbles locaciones y los paisajes impresionantes de Escocia.
En un contexto donde los fanáticos atraviesan el droughtlander, a la espera de la temporada 8 y del final de la serie, vale la pena destacar que existen lugares en Argentina que recuerdan a las Tierras Altas de Escocia, y que todo seguidor debería conocer al menos una vez en la vida.
En nuestro país, hay un destino especial para los amantes de Outlander, que no solo invita a viajar en el tiempo a través de la imaginación, sino también a descubrir un rincón poco conocido con una belleza natural única.
Outlander: el destino de Argentina que transporta a Escocia
El norte argentino posee un encanto único y Tucumán es una de las provincias más infravaloradas a nivel turístico. Allí, se encuentra Tafí del Valle, un lugar que transporta a Escocia a quien lo visite y es ideal para hacer una escapada y desconectarse del ruido de la ciudad.
Con sus montañas imponentes que se difuminan junto con las nubes y un verde exuberante que parece sacado de Outlander, este sitio se destaca por su paz y naturaleza. Además, se convierte en el paraje ideal para los fanáticos de la serie, ya que recuerda a la primera temporada, la favorita de muchos.
La ciudad de Tafí del Valle se ubica en el centro del bellísimo Valle de Tafí, que separa las elevadas cordilleras de la Sierra del Aconquija al sur y las Cumbres Calchaquíes al norte. El mismo conecta los Valles Calchaquíes, al oeste, con la gran Llanura Chacopampeana al este.
Esta pequeña localidad cuenta con tan solo 15 mil habitantes, encontrándose en el noroeste de Argentina y rodeada de las altas montañas con senderos que invitan a recorrer los extensos paisajes, su cultura y su historia, lo que la convierte en ideal para hacer turismo.
Pero además, lo más sorprendente es que su arquitectura también recuerda al viejo continente y es que las antiguas casas del lugar no tienen mucho que envidiarle a Escocia. Una escapada a este pueblito entre las montañas es un viaje en el tiempo.
En ese contexto, la cuenta de X RespiraArg compartió un video mostrando la belleza natural de este paraje oculto y los comentarios no faltaron: “¡Se parece mucho a las tierras altas de Escocia!”, “Me recordó a Irlanda, ¡una belleza!”, “¿Esto es en Argentina?”, “Somos el país más hermoso del mundo. Nada que envidiarle a otros”, fueron algunos de los elogios que recibió el lugar.
Qué hacer en Tafí del Valle
Dentro de las principales actividades en Tafí del Valle, se destacan:
- Cascada Los Alisos
- Cerro Pelao
- Mirador del Cerro de la Cruz
- Reserva natural de la Defensa
- Peatonal Los Faroles
- Parque Provincial Cumbres Calchaquíes
- Estancia Las Carreras
- Museo de Mitos y Leyendas
Cómo llegar a Tafí del Valle
Sin dudas, Tafí del Valle se convirtió en el lugar de Argentina que imita por excelencia a las Tierras Altas de Escocia, lo que lo convierte en un sitio imperdible para los fanáticos de Outlander y para quienes deseen hacer un viaje en el tiempo, al igual que en la serie, en búsqueda de paz y tranquilidad.