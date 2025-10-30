Que hacer en CABA este fin de semana: los mejores planes para disfrutar en familia o pareja

De festivales y exposiciones a shows musicales, la oferta cultural de la Ciudad de Buenos Aires es sumamente amplia para el primer finde de noviembre, con actividades para todos los gustos.

Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram @turismobuenosairesok

El sol de noviembre empieza a asomarse y octubre queda atrás. El fin de semana se presenta como la oportunidad perfecta para recorrer los paisajes de la Ciudad de Buenos Aires y disfrutar de todo tipo de actividades para celebrar el mes entrante.

Del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, la capital se llena de eventos que prometen entretenimiento y diversión para toda la familia: festivales, exposiciones, muestras y shows musicales se aúnan este fin de semana para darle la despedida al décimo mes del año.

Actividades para hacer en CABA este fin de semana

Spinetta infinito-Centro Cultural Recoleta

El viernes 31 de octubre a las 19:30 en el Centro Cultural Recoleta, se juntan reconocidas personalidades del ambiente artístico para homenajear la obra de Luis Alberto Spinetta.

Se tocarán canciones en vivo del Flaco, de la mano de un grupo compuesto por Marina Wil, Julian Baglietto, MOAH, Juan Mehler, Leon Peirone, Fermín Merlo, Elaion y Lautaro Moreno. La entrada es libre y gratuita hasta agotar capacidad.

Se celebra hoy el día del músico en homenaje a Alberto Spinetta

Hi Matsuri-Jardín Japonés

El domingo 2 de noviembre a las 15, el Jardín Japonés recibirá visitantes de todas partes para una celebración tradicional: la Ceremonias de Quema, acompañados por el vibrante ritmo de los tambores japoneses de Buenos Aires Taiko.

“Vas a poder escribir todo lo que deseás dejar atrás en una tablita de madera que te obsequiaremos. El paso siguiente es depositarla en las urnas ubicadas en la zona del puente trunco y esperar con muchas ansias el momento de la Ceremonia de quema”, describe el sitio oficial del emblemático evento del parque.

El ingreso para residentes tendrá un valor de $4.500 y para no residentes de $13.500.

Jardín Japonés. Foto X @Descubrir_BA

Íconos sobre ruedas-Costa Salguero

Una exposición de autos, pero no cualquiera. El evento que tendrá lugar en Costa Salguero se presenta como una oportunidad imperdible para los amantes de Maradona.

Entre los 15 coches expuestos, que pertenecen a celebridades de distintas épocas, está la emblemática Ferrari negra de Diego.

En el pabellón 5 de Costa Salguero, además de los autos, se podrá ver la indumentaria de los respectivos dueños, brindando un clima único al evento. Las entradas tienen un valor desde $28.750 y se pueden conseguir de forma online a través de Ticketek.

Milonga del Plata-Teatro El Plata

El viernes 31 de octubre desde las 19, en el Teatro El Plata, los vecinos del barrio de Mataderos podrán disfrutar de una tarde a pura milonga, con música y bailarines en vivo.

Con entrada libre y gratuita, el objetivo es que la mayor cantidad de gente posible pueda acercarse y gozar de las tradiciones porteñas. El encuentro milonguero de Mataderos se enmarca en la programación del Festival y Mundial de Tango.

Día Nacional del Tango_Unsplash

PogoFest-Ciudad Cultural Konex

A partir de las 00 del sábado, tendrá lugar una nueva edición de la PogoFest en el Konex. Se trata de una propuesta para bailar y poguear al ritmo de la música rock, indie/brit, pop, clásicos de los 80s y mucho más. Se esperan premios por disfraces y sonarán Oasis, Nirvana, The Cure, Linkin Park, AC/DC, Soda, Charly, Los Piojos.

Las entradas se consiguen por $17.000 por persona en la página web. El evento es para mayores de 18 años.

Haru Korea Fest-Parque República Oriental del Uruguay

Un evento que promete transformar un día normal en una aventura. La idea es llevarnos, a través de la música, la comida y la cultura local a Corea por un día.

El Haru Korea Fest celebra la cultura coreana en Argentina con shows de K-pop, K-rock, danza tradicional, gastronomía, sorteos y más de 40 stands culturales y gastronómicos. Se trata de un evento con entrada libre y gratuita. Será el domingo 2 de noviembre durante todo el día.