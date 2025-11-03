El pueblo argentino que permite caminar por el cielo: dónde queda el maravilloso lugar que invita a descansar y conectarse con uno mismo

Para conocerlo es necesario atravesar una altura de 4.376 metros sobre el nivel del mar. Dónde queda este paisaje de ensueño.

Santa Ana, Jujuy. Foto: crédito Espacio Viajes

¿Alguna vez soñaste con conocer el cielo? Lo que parece imposible, un pueblo argentino lo vuelve realidad con sus paisajes de ensueños. Cerca del pueblo de Santa Ana del Valle Grande se encuentra uno de los pintorescos valles de la provincia de Jujuy, donde es posible caminar entre las nubes, elevándose a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar.

Santa Ana, Jujuy. Foto: crédito Espacio Viajes

Para conocerlo es necesario atravesar una altura de 4.376 metros sobre el nivel del mar, este pequeño pueblo en el fondo del valle ofrece la oportunidad única e increíble de tocar el cielo para tener una experiencia diferente en el noroeste argentino.

Cómo llegar a Santa Ana

Ubicado en la provincia de Jujuy, a 120 kilómetros de la Quebrada de Humahuaca y a una altura de 3.470 metros. El camino puede producir un poco de vértigo a quienes no están acostumbrados a las alturas y las vueltas, la travesía promete vistas panorámicas espectaculares y experiencias turísticas novedosas.

Primero hay que atravesar el Abra del Zenta, un mirador ubicado a 4.376 metros, dentro de la Reserva de Biósfera de las Yungas.

Si viajás en auto desde San Salvador de Jujuy, la capital de la provincia, hay que tomar la Ruta Nacional N° 34 y después la Ruta Provincial N° 83, en un viaje que llevará unas seis horas y media. Otra posibilidad es tomar la Ruta Provincial N° 73, que desciende casi mil metros desde el Abra del Zenta y ofrece una vista panorámica desde el Mirador del Hornacal del Cerro de los 14 colores.

El Pueblo de Santa Ana en Jujuy. Foto: Instagram @santaanajujuy

Trekking en Argentina: los mejores destinos

Tierra del Fuego, la más elegida

La Patagonia tiene infinitas opciones para los amantes de este deporte. Tierra del Fuego es una de las provincias más elegidas, ya que tiene distintos circuitos para todos los niveles y la belleza de Ushuaia, su capital, hace que muchos se inclinen por el destino.

Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas los visitantes pueden comenzar con su travesía visitando el Duty Free Shop Atlántico Sur, que se encuentra dentro del establecimiento y es ideal para realizar esas compras pendientes o si se olvidaron alguna prenda esencial para hacer trekking.

La aventura senderista inicia en el Glaciar Martial con un ascenso de 1300 metros, siendo los primeros 900 en subida, por lo que la dificultad es media, pero los increíbles paisajes durante el camino lo valen y al llegar, la cima es sublime y de seguro haya nieve.

Laguna Esmerada, Ushuaia. Foto X @patagoniandina.

Otra parada obligada en Ushuaia es la Laguna Esmeralda. Es un recorrido que toma alrededor de cuatro horas y en el que no se necesita contratar guías porque el camino está perfectamente señalizado, aunque sí es necesario colocarse calzado especial para nieve, ya que hay partes que aún pueden seguir congeladas. Como la superficie es en su mayoría plana, es un sendero que también es ideal para hacer en familia.

El Parque Nacional Tierra del Fuego, en tanto, tiene innumerables senderos para recorrer, pero el preferido de los visitantes es el que va desde Ensenada a Bahía Lapataia. Atravesando los frondosos bosques de lengas, se llega a miradores con vistas impresionantes de -Lago Roca y del canal de Beagle- y lo más importante, es que todos los caminos están bien señalizados con carteles que informan la complejidad de cada uno.

Distintas opciones en Santa Cruz

La provincia de Santa Cruz posee una localidad que es conocida por ser la capital del trekking y esa es El Chalten. Allí una de las caminatas más buscadas es el sendero Laguna de los Tres, con vistas espectaculares del macizo del Fitz Roy. Con más complejidad, se encuentra el sendero Laguna Torre, un paseo impresionante entre montañas y glaciares.

El Chaltén y la vía láctea. Foto: Francesco Dall

Los visitantes de El Chalten también suelen realizar el Circuito Huemul, un recorrido de cuatro días en el corazón del Parque Nacional Los Glaciares, pero es solo para experimentados. Otra de las joyas de Santa Cruz es El Calafate, hogar del famoso glaciar Perito Moreno.