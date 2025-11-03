Llega la Noche de los Museos a los Bares Notables de CABA: día, lugares y artistas que participarán del evento cultural
La Ciudad de Buenos Aires se prepara para celebrar la 21ª edición de La Noche de los Museos, un evento cultural que cada año convoca a miles de vecinos y turistas a recorrer museos y centros culturales con diversas actividades.
La Perla (La Boca), Confitería Saint Moritz (Retiro), La Puerto Rico (Montserrat), Bar Portuario (La Boca), La Flor (Barracas), Museo Fotográfico Simik (Chacarita) y La Academia (San Nicolás) serán los “Bares Notables” que participarán de la jornada.
Asimismo, se presentarán “Dúos Notables”, una propuesta que consiste en el encuentro e intercambio en escena de dos músicos que fusionan sus estilos y lenguajes musicales, improvisando o versionando temas de distintos autores y de su propia autoría.
La programación de la “Noche de los Museos” en la Ciudad de Buenos Aires
Sábado 8 de noviembre, 19:00 horas
- Lugar: La Perla, Av. Don Pedro de Mendoza 1899 (La Boca)
- Artistas: Pablo Farhat – Sebastián Gangi
- Estilo: música clásica, popular y académica
Sábado 8 de noviembre, 19:30 horas
- Lugar: Confitería Saint Moritz, Esmeralda 894 (Retiro)
- Artistas: Walther Castro – Esteban Morgado
- Estilo: tango
Sábado 8 de noviembre, 20:30 horas
- Lugar: La Puerto Rico, Alsina 420 (Montserrat)
- Artistas: Víctor Simón – Irene Cadario
- Estilo: folklore y música latinoamericana
Sábado 8 de noviembre, 21:00 horas
- Lugar: Bar Portuario, Pinzón 102 (La Boca)
- Artistas: La Dupla, integrada por Nili Grieco (flauta) y Juan Gallino (guitarra)
- Estilo: música argentina y latinoamericana
Sábado 8 de noviembre, 21:00 horas
- Lugar: Museo Fotográfico Simik, Av. Federico Lacroze 3901 (Chacarita)
- Artistas: muestra de Pintura “Cotidianas” de @patopintora
Sábado 8 de noviembre, 22:30 horas
- Lugar: La Flor de Barracas, Suárez 2095 (Barracas)
- Artistas: Pablo Fraguela – Ricardo Cánepa
- Estilo: tango
Sábado 8 de noviembre, 23:00 horas
- Lugar: La Academia, Montevideo 341 (San Nicolás)
- Artistas: Erika Di Salvo – Miguel Pereiro
- Estilo: tango
Las direcciones de cada establecimiento
- La Perla, Av. Don Pedro de Mendoza 1899 (La Boca)
- Confitería Saint Moritz, Esmeralda 894 (San Nicolás)
- Museo Fotográfico Simik, Av. Federico Lacroze 3901 (Chacarita)
- La Puerto Rico, Alsina 420 (Montserrat)
- Bar Portuario, Pinzón 102 (La Boca)
- La Flor de Barracas, Suárez 2095 (Barracas)
- La Academia, Montevideo 341 (San Nicolás)