Llega la Noche de los Museos a los Bares Notables de CABA: día, lugares y artistas que participarán del evento cultural

Los vecinos porteños y turistas podrán disfrutar de una jornada artística en siete bares notables que presentarán una especial programación. Conocé todos los detalles para asistir con tus seres queridos.

Bar La Perla, La Boca. Foto: Festivales BA.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para celebrar la 21ª edición de La Noche de los Museos, un evento cultural que cada año convoca a miles de vecinos y turistas a recorrer museos y centros culturales con diversas actividades.

La Perla (La Boca), Confitería Saint Moritz (Retiro), La Puerto Rico (Montserrat), Bar Portuario (La Boca), La Flor (Barracas), Museo Fotográfico Simik (Chacarita) y La Academia (San Nicolás) serán los “Bares Notables” que participarán de la jornada.

Confitería Saint Moritz, San Nicolás. Foto: Festivales BA.

Asimismo, se presentarán “Dúos Notables”, una propuesta que consiste en el encuentro e intercambio en escena de dos músicos que fusionan sus estilos y lenguajes musicales, improvisando o versionando temas de distintos autores y de su propia autoría.

La programación de la “Noche de los Museos” en la Ciudad de Buenos Aires

Sábado 8 de noviembre, 19:00 horas

Lugar : La Perla, Av. Don Pedro de Mendoza 1899 (La Boca)

Artistas : Pablo Farhat – Sebastián Gangi

Estilo: música clásica, popular y académica

Sábado 8 de noviembre, 19:30 horas

Lugar : Confitería Saint Moritz, Esmeralda 894 (Retiro)

Artistas : Walther Castro – Esteban Morgado

Estilo: tango

Sábado 8 de noviembre, 20:30 horas

Lugar : La Puerto Rico, Alsina 420 (Montserrat)

Artistas : Víctor Simón – Irene Cadario

Estilo: folklore y música latinoamericana

Sábado 8 de noviembre, 21:00 horas

Bar El Portuario, La Boca. Foto: Festivales BA.

Lugar : Bar Portuario, Pinzón 102 (La Boca)

Artistas : La Dupla, integrada por Nili Grieco (flauta) y Juan Gallino (guitarra)

Estilo: música argentina y latinoamericana

Sábado 8 de noviembre, 21:00 horas

Lugar : Museo Fotográfico Simik, Av. Federico Lacroze 3901 (Chacarita)

Artistas: muestra de Pintura “Cotidianas” de @patopintora

Sábado 8 de noviembre, 22:30 horas

Lugar : La Flor de Barracas, Suárez 2095 (Barracas)

Artistas : Pablo Fraguela – Ricardo Cánepa

Estilo: tango

Sábado 8 de noviembre, 23:00 horas

Bar La Academia, San Nicolás. Foto: Festivales BA.

Lugar : La Academia, Montevideo 341 (San Nicolás)

Artistas : Erika Di Salvo – Miguel Pereiro

Estilo: tango

Las direcciones de cada establecimiento