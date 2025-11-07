Ideal para una escapada: llega el Festival del Salame y Cerdo a Tandil que busca recuperar un récord Guinness

Popularmente conocido como Festival Chacinar, que se realizará el sábado 8 y domingo 9 de noviembre en la Diagonal Parque Independencia.

Se viene el evento del año en Tandil Foto: Instagram @festivalchacinar

Cada año, Tandil combina turismo, festejos y sabor en un evento que ya se volvió un clásico: la presentación del salame más largo del mundo. Esta vez, el objetivo es superar los 470 metros de longitud y dejar una nueva marca establecida en el libro de los récords internacionales.

Este desafío forma parte del Festival del Salame y Cerdo, popularmente conocido como Festival Chacinar, que se realizará el sábado 8 y domingo 9 de noviembre en la Diagonal Parque Independencia, a metros del tradicional Parque Independencia de la Ciudad de Tandil, con entrada libre y gratuita.

El evento está a cargo del Consejo de la Denominación de Origen Salame de Tandil, que núclea a productores locales reconocidos por la calidad de sus chacinados. En ese contexto, miles de personas se acercan para ver cómo se va uniendo tramo a tramo el salame gigante.

Tandil busca recuperar un récord mundial Foto: Instagram @festivalchacinar

Cómo se prepara el salame récord

El armado del salame gigante lleva semanas de trabajo previo. En los días anteriores al evento, los productores comienzan a unir los tramos en una estructura especialmente diseñada para sostener el peso del embutido, que puede superar los 300 kilos.

Durante la jornada, el público puede ver todo el proceso: desde cómo se colocan las sogas y los soportes, hasta el momento final en que se mide y certifica la longitud. Luego, se corta y se comparte entre los asistentes, en una especie de picnic colectivo que ya es parte del folclore tandilense.

Algunos detalles curiosos de esta edición:

Se usarán más de 150 kilos de carne de cerdo seleccionada.

El embutido se estaciona previamente en cámaras con temperatura controlada.

La medición final se realiza con presencia de escribano público para validar el récord.

El récord del salame más largo del mundo actualmente lo tiene San Andrés de Giles (469 mts.)

El Festival del Salame y el Cerdo en Tandil. Foto: Instagram @festivalchacinar

Un emblema con Denominación de Origen

El salame tandilense no es un producto más. Desde 2011 cuenta con la Denominación de Origen Protegida (DOP), lo que garantiza que solo los chacinados elaborados bajo ciertas condiciones y dentro de la zona de Tandil pueden llevar ese nombre.

Esto implica respetar un método de producción artesanal, con materias primas seleccionadas y tiempos de estacionamiento que le dan su sabor inconfundible. Cada productor que integra el Consejo sigue ese protocolo para asegurar la calidad del producto final.

Además de ser un sello de prestigio, la DOP contribuye a cuidar una tradición que combina historia, clima y saber hacer, con recetas que pasan de generación en generación.

Gastronomía y tranquilidad para este fin de semana Foto: Instagram @festivalchacinar

Las joyas de Tandil

Entre sierras y calles de piedra, la ciudad combina historia, tradición y sabores únicos. Almacenes de campo, fábricas de chacinados, queserías artesanales y restaurantes que revalorizan los productos locales conforman un circuito irresistible. Desde las clásicas picadas tandilenses hasta platos elaborados con cordero, trucha o dulces caseros, cada rincón ofrece una experiencia distinta.

María Ignacia-Vela, partido de Tandil. Foto: Wikipedia.

A esto se suma el auge de las cervecerías artesanales y los nuevos emprendimientos de vino y gin local, que completan la oferta gourmet. Todo, en un entorno natural ideal para recorrer sin apuro: el Parque Independencia, el Lago del Fuerte y la icónica Piedra Movediza son parte del encanto que hace de Tandil una escapada perfecta para desconectarse y disfrutar con todos los sentidos.