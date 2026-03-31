Kansas City será la sede de los primeros partidos de la Selección Nacional durante el Mundial 2026. Foto: Visit Kansas City

Es bien sabido que resulta más económico alojarse en ciudades más chicas o menos conocidas que en las grandes urbes. Sobre todo si el proyecto de viaje para este año es alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Como se informó, la albiceleste jugará a partir del 16 de junio en Kansas City, en el estado de Missouri, una localidad más pequeña que Miami, la favorita, o Dallas, otra sede de los Estados Unidos en la que jugará el equipo de Scaloni. Justamente, el equipo hará base allí.

Si bien el punto de referencia ineludible es Miami, con los vuelos directos de Aerolíneas Argentinas y las combinaciones habituales desde otras cabeceras aéreas, Kansas es la más adecuada para el bolsillo sudamericano. Ubicada en el centro del país, justamente su logo es un corazón, ofrece conexiones aéreas ágiles hacia hubs internacionales y está a menos de dos horas en avión de Dallas.

El aeropuerto internacional recientemente inaugurado, es la primera gran experiencia del visitante: moderno, con amplia oferta gastronómica y comercial. Kansas City ofrece una estructura de costos competitiva frente a otros grandes destinos estadounidenses, lo que permite “mayor valor por cada dólar invertido” en alojamiento, gastronomía y compras, según palabras de Jenny Wilson, titular de Visit Kanas City.

Kansas City será la sede de los primeros partidos de la Selección Nacional durante el Mundial 2026. Foto: Visit Kansas City

Además tendrán en paralelo con la copa el FIFA Fan Festival que se desarrollará durante 18 días (del 11 de junio al 12 de julio) en un amplio espacio verde frente al Museo Nacional de la Primera Guerra Mundial (foto arriba). Al aire libre y sin restricciones: la entrada será gratuita, mediante registro en la aplicación oficial, y contará con opciones premium para quienes busquen una experiencia diferenciada.

Barbacoa, departamentos y hoteles

En materia hotelera, la ciudad cuenta con más de 30.000 habitaciones, de las cuales más de 5.500 se concentran en el Downtown, la zona accesible para el estadio Arrowhead donde tendrán lugar los seis partidos del Mundial. Los alojamientos del centro ofrecen estancias confortables y están conectados con la ciudad a través del tranvía gratuito KC Streetcar (foto abajo). Se puede elegir el Crossroads Hotel y su magnífica vista panorámica o las comodidades del Loews Kansas City Hotel, que cuenta con 800 habitaciones.

Para una experiencia de alojamiento más íntima están los recién inaugurados hoteles boutique Truitt y Aida, ubicados en dos casas históricas restauradas. Cuentan con hermosos y acogedores espacios; además, están ubicados a pocos pasos de los museos de arte más representativos de la ciudad. Los precios arrancan en U$S 190 la noche en habitación doble con desayuno.

Kansas City será la sede de los primeros partidos de la Selección Nacional durante el Mundial 2026. Foto: Visit Kansas City

Para moverse en el casco urbano y llegar al estadio, existe un sistema de transporte urbano gratuito tipo hop-on hop-off que conecta los principales distritos, facilitando la actividad durante la visita. La ciudad dispondrá de más de 200 buses de este tipo para unir aeropuerto, estadio y zonas de celebración, con el objetivo de garantizar fluidez en los movimientos.

Además reconocieron a Kansas City como la Capital Mundial de la Barbacoa, el asado estadounidense de costillas largas y ahumadas que tentará a los argentinos. Tanto que tiene su propio museo. Sus más de 100 restaurantes de la especialidad mantienen la tradición viva. Allí se pueden encontrar algunos que defienden las técnicas tradicionales de ahumado, así como versiones más modernas de platos clásicos. Los precios de un almuerzo parten de los U$S 10 por persona. Bastante económico. También producen cerveza artesanal, licores, whisky y un chocolate picante que puede levantar a un muerto.

Qué hacer en Kansas City

Distritos como River Market, Power & Light, Crown Center y Country Club Plaza completan la oferta urbana, combinando entretenimiento, shopping y espacios familiares. Hablando de shopping, sus outlets también son mucho más baratos que en las grandes urbes estadounidenses.

El área de Kansas City alberga tres importantes lugares ubicados a lo largo de la llamada Ruta de los Derechos Civiles de Estados Unidos: el primero es el Museo de las Ligas Negras de Béisbol, que representa el papel crucial que han tenido los deportes en la búsqueda de la igualdad a lo largo de muchas décadas; el segundo es el Museo del Jazz Americano, donde se ofrece una visión cultural similar desde la perspectiva de la música como valor fundacional del país; y el tercero es la Biblioteca y Museo Presidencial Harry S. Truman, donde se puede reconocer cómo fue la decisión de eliminar la segregación en las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

Kansas City será la sede de los primeros partidos de la Selección Nacional durante el Mundial 2026. Foto: Visit Kansas City

Además, en el National Frontier Trails Museum se pueden descubrir las historias del esfuerzo de Kansas por expandirse hacia el Oeste, y también conocer a uno de los criminales más infames y famosos del Lejano Oeste en el Jesse James Museum.

Más allá del fútbol y del football americano, tiene otros atributos culturales. Se destaca por ser la ciudad, después de Roma, con más fuentes ornamentales (¡supera las 200!), hace gala de una tradición jazzística con más de 40 clubes activos y posee una importante herencia deportiva, incluyendo el histórico equipo de béisbol KC Monarchs y el estadio exclusivo del equipo KC Current, considerado pionero a nivel mundial por estar diseñado específicamente para fútbol profesional femenino.